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Ada Vera Tüfekçiler, Optimist Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya aldı

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- Milli yelkenciler, Polonya'daki organizasyonu takım halinde de ikinci sırada tamamladı

Milli yelkenci Ada Vera Tüfekçiler, Polonya'da düzenlenen Optimist Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya aldı.

Türkiye Yelken Federasyonunun açıklamasına göre, Gdynia kentindeki organizasyonda yarışan Ada Vera Tüfekçiler, optimist kızlar kategorisinde Avrupa ikincisi oldu.

Milli yelkenci, 49 ülkeden 292 sporcunun katıldığı şampiyonada sekiz yarış sonunda 37 net puana ulaşarak gümüş madalya kazandı.

Optimist Milli Takımı, Avrupa ikincisi

Polonya'daki şampiyonada milliler, takım halinde de Avrupa ikinciliği elde etti.

Optimist Milli Takımı, bireysel sonuçların ardından takım klasmanını ikinci sırada tamamlayarak gümüş madalya aldı.

Kaynak: AA
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