Manavgatlı Ada Şahin, okçulukta dünya 3.'sü oldu

Manavgatlı sporcu Ada Şahin, Fransa'nın Nimes şehrinde düzenlenen Salon Dünya Okçuluk Kupası'nda klasik yay U13 kategorisinde 3. olarak büyük bir başarı elde etti. Bu başarı, Manavgat'ta sevinçle karşılandı.

Fransa'nın Nimes kentinde düzenlenen Salon Dünya Okçuluk Kupası'nda Vedat Erbay Spor Kulübü sporcusu Manavgatlı Ada Şahin, klasik yay U13 kategorisinde 3. oldu. Manavgat Bahçeşehir Koleji öğrencisi Ada Şahin'in elde ettiği başarı Manavgat'ta sevinçle karşılanırken, konuya ilişkin açıklama yapan Manavgat Gençlik Hizmetleri Spor Müdürü Süleyman Karakaya, "Azmi, disiplini ve mücadelesiyle ay-yıldızlı bayrağımızı dünya sahnesinde dalgalandıran sporcumuzu ve emeği geçen antrenörlerimizi yürekten tebrik ediyoruz" dedi. - ANTALYA

