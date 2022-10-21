Acun'un büyük hayal kırıklığı! Fenerbahçe'den transfer ettiği yıldızı gözden çıkardı

Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'nin sezon başında Fenerbahçe'den kiraladığı Dimitris Pelkas, İngiliz ekibindeki performansıyla hayal kırıklığı yarattı. Kiralık sözleşmesinin bitmesinin ardından Hull City'nin Yunan yıldızı takımda tutmayacağı belirtilirken, Pelkas'ın Süper Lig'de kalması veya bir Rus kulübüne imza atması bekleniyor.

Sezon başında Fenerbahçe'den yaptığı transferlerle gündeme gelen Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City, Pelkas'tan beklenen verimi alamadı. İngiliz ekibinin kiralık sözleşmesinin bitmesinin ardından Yunan futbolcuya yeni bir sözleşme teklif etmeyeceği belirtildi.

PELKAS'A YENİ TEKLİF YAPILMAYACAK

Fanatik'te yer alan habere göre, Hull City performansıyla hayal kırıklığı yaratan Dimitris Pelkas ile yola devam etmeme kararı aldı. İngiliz ekibi, Fenerbahçe'den kiraladığı Yunan yıldıza sezon sonu yeni bir teklif sunmayacak.

YENİ DURAĞI RUSYA OLABİLİR

Fenerbahçe'de de düşünülmeyen Pelkas'ın yeni adresinin ise Rusya'dan bir kulüp olabileceği belirtiliyor. Dinamo Moskova ve Rubin Kazan'ın yakından ilgilendiği Yunan futbolcunun, son seçenek olarak Süper Lig'den bir kulüple sözleşme imzalayabileceği öne sürüldü.