Acun Ilıcalı'nın isteği İngiltere'yi salladı: Ben bu şekilde yapamam

Sahibi olduğu Hull City'nin Premier Lig'e çıkmasıyla büyük sevinç yaşayan Acun Ilıcalı, maçtan sonra çarpıcı bir itirafta bulundu. Wembley’de protokolde oturanlar için ceket ve gömlek giyip kravat takmanın zorunlu olduğunu söyleyen Acun Ilıcalı, İngiliz yetkililerle maçta giyeceği kıyafetler için özel bir görüşme yaptığını açıklayarak, 'Ben bu şekilde yapamam’ dedim. Görüşmeden sonra sadece gömlekle girmeme izin verdiler." dedi. Acun Ilıcalı'nın bu isteği İngiliz basınında geniş yer buldu.

İngiltere Championship’te muhteşem bir sezonu geride bırakarak Premier Lig’e yükselme başarısı gösteren Hull City, adeta bir peri masalına imza attı. Kulübün sahibi olan Acun Ilıcalı, takımının bu tarihi başarısıyla büyük bir sevinç yaşarken, finalin ardından yaptığı açıklamayla gündeme oturdu. 

WEMBLEY'DE KIYAFET KURALLARI

Wembley Stadyumu’nda oynanan dev finali protokol tribününden takip eden Ilıcalı, İngilizlerin katı kurallarıyla karşı karşıya geldiğini açıkladı. Statü gereği protokolde yer alan isimlerin ceket, gömlek giymesi ve kravat takmasının zorunlu olduğunu belirten Ilıcalı, bu durum üzerine İngiliz yetkililerle özel bir kriz görüşmesi gerçekleştirdiğini itiraf etti.

''BEN BU ŞEKİLDE YAPAMAM DEDİM''

Ceket, gömlek ve kravat kombini ile rahat edemeyeceğini belirten Acun Ilıcalı, yaptığı görüşmede özel bir izin aldığını belirterek, "Wembley’de protokolde oturanlar için ceket ve gömlek giyip kravat takmanın zorunlu olduğunu söylediler. İngiliz yetkililerle maçta giyeceğim kıyafetler için özel bir görüşme yaptım ve kendilerine açıkça 'Ben bu şekilde yapamam' dedim. Görüşmenin ardından bana özel bir ayrıcalık tanıdılar ve sadece gömlekle girmeme izin verdiler." dedi. 

İNGİLİZ BASININDA GENİŞ YER BULDU

Acun Ilıcalı'nın maçtan sonraki bu sözleri İngiliz basınında da geniş yer buldu. Yapılan yorumlarda Acun Ilıcalı'nın sıra dışı tarzı ve kuralları esneten kararlı duruşu ön plana çıkarıldı. 

