Fenerbahçe'den aldığı yıldız Acun Ilıcalı'yı şoke etti

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City forması giyen Joao Pedro, sözleşmesinde uzatma opsiyonu yer almasına rağmen sezonun bitmesiyle takımdan ayrılma kararı aldı.

TAKIMDAN AYRILIYOR

Fenerbahçe'den sezon başında ayrılmasının ardından Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'ye imza atan Joao Pedro, İngiliz ekibinden ayrılıyor.

8 GOLE KATKI SAĞLADI

Hull Daily Mail'deki habere göre, Pedro'nun Hull City ile imzaladığı sözleşmede bir yıllık uzatma opsiyonu bulunmasına rağmen ayrılık kararı aldı. 36 maçta 6 gol ve 2 asist ile performans sergileyen Pedro, sezon sonunda Hull City'den ayrılacak.