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Fenerbahçe'den aldığı yıldız Acun Ilıcalı'yı şoke etti

Fenerbahçe'den aldığı yıldız Acun Ilıcalı'yı şoke etti
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Hull City forması giyen Joao Pedro, sezon sonu takımdan ayrılma kararı aldı. Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Hull City'ye transfer olan Pedro, İngiliz ekibinden ayrılıyor.

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City forması giyen Joao Pedro, sözleşmesinde uzatma opsiyonu yer almasına rağmen sezonun bitmesiyle takımdan ayrılma kararı aldı.

TAKIMDAN AYRILIYOR

Fenerbahçe'den sezon başında ayrılmasının ardından Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'ye imza atan Joao Pedro, İngiliz ekibinden ayrılıyor.

Acun Ilıcalı'ya büyük şok! Fenerbahçe'den aldığı yıldız takımdan ayrılıyor

8 GOLE KATKI SAĞLADI

Hull Daily Mail'deki habere göre, Pedro'nun Hull City ile imzaladığı sözleşmede bir yıllık uzatma opsiyonu bulunmasına rağmen ayrılık kararı aldı. 36 maçta 6 gol ve 2 asist ile performans sergileyen Pedro, sezon sonunda Hull City'den ayrılacak.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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