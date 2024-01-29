Üye Girişi
Haberler

Acun Ilıcalı, Şampiyonlar Ligi'nin yayın haklarını neden almadığını açıkça dile getirdi: Ciddi zarar ettik

Geniş Video İzle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Acun Ilıcalı katıldığı bir televizyon programında Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi yayın haklarını TRT'nin alması hakkında konuştu. Ilıcalı, Avrupa maçlarını kendi platformu EXXEN'den yayınladığı dönemde ciddi zarar ettiği belirtirken, "Çok hevesli olduğumuz bir konu değildi, o yüzden son derece düşük bir teklif verdik. TRT kazandı ihaleyi, onları da tebrik ediyorum." dedi.

Acun Ilıcalı, kendisine ait EXXEN platformundan yayınladığı Avrupa kupası maçlarında ciddi zarar ettiğini açıkladı. Beyaz TV'ye konuşan Ilıcalı, ihalede çok düşük bir teklif verdiğini söyleyerek TRT'yi tebrik etti.

"SON DERECE DÜŞÜK BİR TEKLİF VERDİK"

Ilıcalı yaptığı açıklamada, "Şampiyonlar Ligi'nden 3 senedir ciddi zarar ediyorduk. Çok hevesli olduğumuz bir konu değildi, o yüzden son derece düşük bir teklif verdik. TRT kazandı ihaleyi, onları da tebrik ediyorum. Yeni platformları var, onu tanıtmak istiyorlar." dedi.

"AÇIK KANALDAN VERMEYİ DÜŞÜNÜYORLAR"

Ilıcalı konuşmasının devamında, "Açık kanaldan vermeyi düşünüyorlar, biz açık kanaldan veremeyiz öyle bir gücüm yok benim. Futbolseverler için iyi olacak açık kanaldan vermek." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Acun Ilıcalı Hull City Spor Haberler

1000

Yorumlar (4)

Alpnihat 74:

YAYIN ALT YAPIN SAĞLAM OLSAYDI BÖYLE KONUŞMAZDIN BENCE. SEN SURVİVOR İLE DEVAM ET EXXEN’EDE HASAN CAN ( KONUŞANLAR ) DAN BAŞKA BİR ŞEY KOYMAMANDAN BELLİ.

34
1
yanıtYanıtla
Hayri :

maçları açık kanaldan vermek demek butun dünyada şifreli platformları patlatmak demektir dünyada yayınlanan bir şeyi herkez izliyor yok dışarısı için şifrelenecek lafları var o da uygulanabilir bir yöntem değil sadece turk takımlarının maçlarını açık verip kalanları şifreli yapacaklar zaten ful açık yayına uefa da izin vermez sonuçta 100 milyon dolarlardan bahsediliyor

6
4
yanıtYanıtla
Cool Black:

Uefa'yı ilgilendiren bir durum yok ortada. Zaten reklam geliri 100 milyon doları bulur.

yanıt0
yanıt0
Cool Black:

Sahtekar. Sen zarar edeceğin işe girmezsin. Altyapın bu işe uygun değil zaten. Sırf reklam geliri bile ihya eder adamı. Yalan söylüyorsun

1
2
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title