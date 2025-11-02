Haberler

Acun Ilıcalı'nın Takımları Güçlü Performans Gösteriyor

Hull City ve Maribor, son maçlarında kazandıkları 3'er puanla galibiyet sevinci yaşadı. Hull City, Championship'te 4 galibiyet ve 1 beraberlikle dikkat çekerken, Maribor da şampiyonluk hedefinde ilerliyor.

İngiltere'de Hull City, Slovenya'da Maribor bu hafta da çıktığı maçlardan 3'er puan ile ayrıldılar.

Sahibi olduğu iki takımı ile galibiyet sevinci yaşayan Acun Ilıcalı yeni haftada ekiplerinden yine deplasman galibiyeti bekliyor.

HULL CİTY'NİN YÜKSELİŞİ SÜRÜYOR

İngiltere Championship ekibi Hull City, son haftalarda gösterdiği performansla dikkat çekmeye devam ediyor. 13'üncü hafta karşılaşmasında Norwich City'yi 2-0 mağlup ederek son 5 maçta 4 galibiyet 1 beraberlik alan Hull City hem yenilmezlik serisini sürdürdü hem de play-off potasına girdi.

MARİBOR HEDEFE DOĞRU GİDİYOR

NK Bravo'yu 3-2'lik skorla mağlup eden Slovenya ekibi Maribor şampiyonluk yolunda hedefe doğru ilerliyor. Maribor, son aldığı galibiyetle puan durumunda 2'inci sırada yerini aldı.

İKİ TAKIM DEPLASMANDA ZAFER PEŞİNDE OLACAK

Haftaya deplasmanda zorlu maçlara çıkacak iki takım da galibiyet hedefliyor.

Hull City, 4 Kasım'da Derby County'e konuk olurken; Maribor ise 8 Kasım'da Radomlje deplasmanında sahaya çıkacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
