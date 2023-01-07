Acun Ilıcalı'nın takımı yıkımı yaşadı! Hull City, Federasyon Kupası'na veda etti

İngiltere Federasyon Kupası 3. Turu'nda Hull City, sahasında Fulham'a 2-0 mağlup oldu. Acun Ilıcalı'nın takımı bu sonuçla kupaya veda etti.

Hull City il Fulham, İngiltere Federasyon Kupası 3. Turu'nda MKM Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi konuk ekip 2-0 kazandı.

FULHAM RAHAT KAZANDI

Fulham'a galibiyeti getiren golleri 37. dakikada Laywin Kurzawa ve 90+4. dakikada Daniel James kaydetti. Bu sonuçla Acun Ilıcalı'nın takımı kupaya veda etti.

OZAN TUFAN MAÇA İLK 11'DE BAŞLADI

Hull City'de Ozan Tufan, 61 dakika sahada kaldı ve oyundan alındı. İngiliz ekibinin bir diğer Türk oyuncusu Doğukan Sinik ise karşılaşmanın kadrosunda yer almadı.