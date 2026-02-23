Haberler

Acun Ilıcalı'nın takımı şampiyonluğa koşuyor

Acun Ilıcalı'nın takımı şampiyonluğa koşuyor
Güncelleme:
Slovenya Ligi'nde mücadele eden ve Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Maribor, bu hafta sahasında NK Bravo'yu 2-0 mağlup etti. Bu galibiyetle Maribor, ligde 2. sıradaki yerini korudu ve şampiyonluk yarışında iddialı bir konumda bulunmaya devam etti.

  • Maribor, Slovenya Ligi'nde NK Bravo'yu 2-0 mağlup etti.
  • Maribor, Slovenya Ligi'nde 2. sırada yer alıyor.
  • Maribor, gelecek hafta sahasında NK Radomlje ile oynayacak.

Hull City'nin yanı sıra Slovenya ekibi Maribor'un da sahibi olan Acun Ilıcalı'nın takımı, şampiyonluk yarışındaki iddiasını koruyor.

NK BRAVO ENGELİNİ 2 GOLLE GEÇTİ

Slovenya Ligi'nde bu hafta sahasında NK Bravo'yu konuk eden Maribor, mücadeleyi 2-0 kazandı. Ev sahibi ekip 16. dakikada N. Viher'in golüyle öne geçti. Karşılaşmanın uzatma dakikalarında ise 90+4'te Hillal Soudani sahneye çıktı ve skoru 2-0'a taşıdı.

ZİRVE TAKİBİ DEVAM EDİYOR

Bu galibiyetle ligde 2. sıradaki yerini koruyan Maribor, liderlik yarışını sürdürdü. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Sloven ekibi, gelecek hafta sahasında NK Radomlje'yi ağırlayacak.

Alper Kızıltepe
Haberler.com
