Acun Ilıcalı'nın takımı şampiyonluğa koşuyor

Hull City'nin yanı sıra Slovenya ekibi Maribor'un da sahibi olan Acun Ilıcalı'nın takımı, şampiyonluk yarışındaki iddiasını koruyor.

NK BRAVO ENGELİNİ 2 GOLLE GEÇTİ

Slovenya Ligi'nde bu hafta sahasında NK Bravo'yu konuk eden Maribor, mücadeleyi 2-0 kazandı. Ev sahibi ekip 16. dakikada N. Viher'in golüyle öne geçti. Karşılaşmanın uzatma dakikalarında ise 90+4'te Hillal Soudani sahneye çıktı ve skoru 2-0'a taşıdı.

ZİRVE TAKİBİ DEVAM EDİYOR

Bu galibiyetle ligde 2. sıradaki yerini koruyan Maribor, liderlik yarışını sürdürdü. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Sloven ekibi, gelecek hafta sahasında NK Radomlje'yi ağırlayacak.