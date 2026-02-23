Acun Ilıcalı'nın takımı şampiyonluğa koşuyor
Slovenya Ligi'nde mücadele eden ve Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Maribor, bu hafta sahasında NK Bravo'yu 2-0 mağlup etti. Bu galibiyetle Maribor, ligde 2. sıradaki yerini korudu ve şampiyonluk yarışında iddialı bir konumda bulunmaya devam etti.
Hull City'nin yanı sıra Slovenya ekibi Maribor'un da sahibi olan Acun Ilıcalı'nın takımı, şampiyonluk yarışındaki iddiasını koruyor.
NK BRAVO ENGELİNİ 2 GOLLE GEÇTİ
Slovenya Ligi'nde bu hafta sahasında NK Bravo'yu konuk eden Maribor, mücadeleyi 2-0 kazandı. Ev sahibi ekip 16. dakikada N. Viher'in golüyle öne geçti. Karşılaşmanın uzatma dakikalarında ise 90+4'te Hillal Soudani sahneye çıktı ve skoru 2-0'a taşıdı.
ZİRVE TAKİBİ DEVAM EDİYOR
Bu galibiyetle ligde 2. sıradaki yerini koruyan Maribor, liderlik yarışını sürdürdü. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Sloven ekibi, gelecek hafta sahasında NK Radomlje'yi ağırlayacak.