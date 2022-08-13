Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City, Norwich'i yenerek Championship'te liderliğe yükseldi

İngiltere Championship'in 3. haftasında Hull City, sahasında Norwich City'i 2-1 mağlup etti. Eski Denizlisporlu Oscar Estupinan attığı gollerle takımına galibiyeti getirirken, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiliz ekibi maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

Hull City ile Norwich City, İngiltere Championship'in 3. haftasında MKM Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 2-1 kazanan ev sahibi ekip liderliğe yükseldi.

ESTUPINAN GALİBİYETİ GETİRDİ

Hull City'ye galibiyeti getiren golleri 43 ve 62. dakikalarda Oscar Estupinan attı. Norwich'in tek golü 72. dakikada Marcelona Nunez'den geldi. Hull City'de Ozan Tufan, Allahyar ve Benjamin Tetteh, karşılaşmaya ilk 11'de başladı. Ozan 80, Tetteh 63, Allahyar ise 90 dakika sahada kaldı. Doğukan Sinik, maç kadrosunda yer almadı.

LİDERLİĞE OTURDULAR

Bu sonucun ardından Hull City, ligdeki puanını 7'ye yükseltti. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiliz ekibi maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.