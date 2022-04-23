Acun Ilıcalı'nın takımı alev aldı! Hull City, Reading'i farka boğdu

Hull City ile Reading, İngiltere Championship'in 44. haftasında The MKM Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 3-0 kazandı.

LEWIS POTTER DUBLE YAPTI

Hull City'ye galibiyeti getiren golleri 40. ve 90. dakikada Keane Lewis Potter ile 53. Alfie Jones kaydetti. Bu sonucun ardından Hull City, ligdeki puanını 50'ye yükseltti. Reading ise 41 puanda kaldı. İngiltere Championship'in 45. haftasında Hull City, Bristol City ile karşılaşacak. Reading ise West Brom'u ağırlayacak.

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