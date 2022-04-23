Acun Ilıcalı'nın takımı alev aldı! Hull City, Reading'i farka boğdu - Haberler

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Acun Ilıcalı'nın takımı alev aldı! Hull City, Reading'i farka boğdu

Haberler.com - Spor
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İngiltere Championship'in 44. haftasında Hull City, sahasında Reading'i 3-0 yendi. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiliz ekibi bu galibiyetle ligde puanını 50'ye yükselterek 18. sıraya yerleşti.

Hull City ile Reading, İngiltere Championship'in 44. haftasında The MKM Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 3-0 kazandı.

LEWIS POTTER DUBLE YAPTI

Hull City'ye galibiyeti getiren golleri 40. ve 90. dakikada Keane Lewis Potter ile 53. Alfie Jones kaydetti. Bu sonucun ardından Hull City, ligdeki puanını 50'ye yükseltti. Reading ise 41 puanda kaldı. İngiltere Championship'in 45. haftasında Hull City, Bristol City ile karşılaşacak. Reading ise West Brom'u ağırlayacak.

Haberler.com - Spor

İngiltere Championship Ligi, Acun Ilıcalı, Hull City, Spor, Haberler

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