Acun Ilıcalı'nın Hull City'si Premier Lig play-off bileti aldı

EFL Championship temsilcilerinden Hull City, evinde oynadığı son maçı kazanarak Premier Lig için play-off biletini alan altıncı takım olmayı başardı.

City evinde Norwich'i 2-1 ile geçti.

Hull, 8 Mayıs'ta başlayacak iki ayaklı play-off yarı finallerinde önce Millwall ile karşılaşacak.

Middlesbrough ise formda Southampton ile mücadele edecek.

Maçlar Londra'daki Wembley Stadyumu'nda oynanacak.

Coventry ve Ipswich ise Premier Lig'e direkt katılacak takımlar oldu.

Wrexham'ın ligdeki peri masalı gibi yükselişi Netflix belgeseline de konu olmuştu. Takım evinde Middlesbrough ile 2-2 berabere kalarak play-off'a katılma şansını kaybetti.

Hull'ın kazandığı karşılaşma sonrası takımın sahibi Acun Ilıcalı da saha içindeki kutlamalara katıldı.

Binlerce taraftar ligin son karşılaşmasında sahaya indi.

"Kaplanlar" olarak da anılan takım geçen sezon küme düşmekten averajla kurtulmuştu. Bir sezon önce ise şu anda Chelsea'nin başında olan Liam Rosenior'un görevine, Hull City ligi yedinci bitirmesine karşın son verildi.

Geçen sezon Ruben Selles'in takımı ligde tutmasına karşın gönderilmesi de birçok kişiyi şaşırtmıştı.

Acun Ilıcalı, geçen sene Haziran ayında Sergej Jakirovic'i takımın yeni menajeri olarak getirmesiyle bazı taraftarların eleştirilerine hedef olmuştu.

Ancak Jakirovic takımı Premier Lig kapısına getirmeyi başardı

BBC
