Acun Ilıcalı, Wembley'de Türk bayrağı açıp kupayı kaldırdı

Güncelleme:
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Championship play-off finalinde Middlesbrough'u 90+5'te attığı golle 1-0 yenerek 10 yıl sonra Premier Lig'e çıktı. Ilıcalı, Wembley'de Türk bayrağı açtı ve kupayı kaldırdı.

ACUN Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, İngiltere Championship play-off finalinde Middlesbrough'u 90+5'te attığı golle 1-0 mağlup ederek 10 yıl aranın ardından Premier Lig'e yükseldi. Wembley Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ardından Acun Ilıcalı, saha içinde Türk bayrağı açtı. Ilıcalı, maç sonrası düzenlenen törende şampiyonluk kupasını havaya kaldırarak takımın sevincine ortak oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
