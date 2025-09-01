Acun Ilıcalı'nın Hull City'si Beşiktaş'tan Amir Hadziahmetovic'i kiraladı

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City ; John Lundstram, Enis Destan ve David Akintola'nın ardından Süper Lig'den transferlerine devam ediyor.

BEŞİKTAŞ'TAN AÇIKLAMA

Hull City, Beşiktaş'tan Amir Hadziahmetovic'i kiralık olarak kadrosuna kattı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, ''Profesyonel futbolcumuz Amir Hadziahmetovic'in 2025-26 sezonu sonuna kadar geçici transferi hususunda Hull City ile anlaşmaya varılmıştır. Amir Hadziahmetovic'e yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.'' denildi.

SEZON PERFORMANSI

2022-2023 sezonunda 3 milyon 200 bin euro karşılığında transfer edilen 28 yaşındaki orta saha oyuncusu,Hadziahmetovic, Beşiktaş'ta çıktığı 57 maçta 1 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.