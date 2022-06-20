Acun Ilıcalı istedi ve aldı! Ozan Tufan, Hull City'e imzayı atıyor

Ozan Tufan için Fenerbahçe defteri kapanıyor. Mesut Özil ile birlikte kadro dışı kalan futbolcu, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'e transfer oluyor.

İKİ YA DA ÜÇ YILLIK SÖZLEŞMEYE İMZA ATACAK

Sporx'in The Athletic'ten aktardığı habere göre, 27 yaşındaki futbolcu, Acun Ilıcalı'nın sahibi ve başkanı olduğu Hull City ile anlaşmaya vardı. Ozan Tufan'ın bu hafta sonu İngiltere'ye giderek yeni takımına katılacağı ifade edildi. Milli futbolcunun sözleşmesinin iki ya da üç yıllık olacağı belirtilirken, alacağı yıllık ücretin ise performansa dayalı olduğu aktarıldı.

GEÇEN SEZONUN YARISINI İNGİLTERE'DE GEÇİRDİ

Ozan Tufan, geçen sezon da İngiliz ekibi Watford'a kiralık olarak transfer olmuş, devre arasında ise Fenerbahçe'ye geri dönmüştü.

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