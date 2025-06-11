Acun Ilıcalı Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyeliğinden Ayrıldı

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Fenerbahçe Kulübü, Acun Ilıcalı'nın yönetim kurulu üyeliğinden ayrıldığını açıkladı. Kulüp, Ilıcalı'nın katkılarını takdirle karşıladığını belirtti.

Fenerbahçe Kulübü, Acun Ilıcalı'nın yönetim kurulu üyeliğinden ayrıldığını duyurdu.

Kulübün açıklamasında, "2024-25 dönemi yönetim kurulu üyemiz, asbaşkanımız Sayın Acun Ilıcalı, yönetim kurulu üyeliğinden ayrılmıştır. Sayın Acun Ilıcalı, görev süresi boyunca yönetim kurulumuzda çok kıymetli katkılar sunmuş olup, her daim kulübümüzün menfaatlerini önceleyen yaklaşımı camiamızda takdirle karşılanmıştır. Kendisine bugüne kadar göstermiş olduğu özverili hizmetler için teşekkür ediyor, başarı ve mutluluklar diliyoruz." denildi.

Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor
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