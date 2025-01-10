Acun Ilıcalı Fenerbahçe'nin yıldızını kendi takımına aldı

Bragantino ile kiralık sözleşmesinin sona ermesinin ardından Fenerbahçe'ye dönen Lincoln Henrique hakkında dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

İMZAYI ATMASI AN MESELESİ

Barış Yurduseven'in haberine göre, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Lincoln Henrique'yi kadrosuna katmak istiyor. Hull City, Brezilyalı oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katmak için görüşmelerini sürdürüyor. Acun Ilıcalı'nın takımı, yıldız futbolcunun transferini kısa süre içinde sonuçlandırmak istiyor.

49 MAÇA ÇIKTI

Lincoln, kiralık olarak gittiği Bragantino'da süre aldığı 49 maçta toplamda 5 gol ve 4 asistlik performans göstermeyi başardı.