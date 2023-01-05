Acun Ilıcalı'dan tarihi karar! Hull City taraftarları sevinçten çıldırdı

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, tarihi bir karara imza atarak sezonun kalan bölümünde taraftarların deplasman maçlarına ücretsiz götürüleceğini açıkladı.

"ZOR BİR ZAMAN OLDUĞUNU BİLİYORUZ"

Ilıcalı yaptığı açıklamada, "Taraftarımızın desteği harikaydı ve onlara aynı desteği göstermek istedik. Şu anda insanlar için oldukça zor bir zaman olduğunu biliyoruz ve Noel her zaman pahalı bir dönemdir. Eğer onlara yardım edebilirsek, doğru bir şey yapmış oluruz." ifadelerini kullandı.

"DEPLASMANLARDAKİ ATMOSFER ŞAŞIRTICIYDI"

Kulübün sahibi Ilıcalı daha önce yaptığı "Bir aile, bir rüya." sözlerine de atıfta bulunduğu konuşmasında, "Bunları söylediğimizde gerçekten ciddiyiz. Birçok taraftar, tren eksikliği nedeniyle deplasman maçlarına gitmek için bizimle temasa geçiyordu. Taraftarımızı elimden geldiğinde desteklemek ve mümkün olduğu kadar çok insanı Liam ve çocukları desteklemek için maçlara götürmeye teşvik etmek istiyorum. Birmingham ve Wigan deplasmanlarında atmosfer şaşırtıcıydı ve iki maçta da takımı galibiyet almaya motive etti." dedi.

TARAFTAR MEST OLDU

Hull City taraftarları, Acun Ilıcalı'nın bu kararıyla adeta sevinçte çılgına döndü. Sosyal medyada yapılan yorumlarda "İngiltere tarihinde bir ilk." ifadeleri kullanıldı.