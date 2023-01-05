Acun Ilıcalı'dan tarihi karar! Hull City taraftarları sevinçten çıldırdı
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Hull City, sezonun kalan maçlarında taraftarların deplasman maçlarına ücretsiz götürecek. Konuya ilişkin açıklamada bulunan kulübün sahibi Acun Ilıcalı, "Taraftarımızın desteği harikaydı ve onlara aynı desteği göstermek istedik." ifadelerini kullandı. Ilıcalı'nın bu kararı Hull City taraftarını sevince boğarken, "İngiltere tarihinde bir ilk." yorumları yapıldı.
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, tarihi bir karara imza atarak sezonun kalan bölümünde taraftarların deplasman maçlarına ücretsiz götürüleceğini açıkladı.
Ilıcalı yaptığı açıklamada, "Taraftarımızın desteği harikaydı ve onlara aynı desteği göstermek istedik. Şu anda insanlar için oldukça zor bir zaman olduğunu biliyoruz ve Noel her zaman pahalı bir dönemdir. Eğer onlara yardım edebilirsek, doğru bir şey yapmış oluruz." ifadelerini kullandı.
Kulübün sahibi Ilıcalı daha önce yaptığı "Bir aile, bir rüya." sözlerine de atıfta bulunduğu konuşmasında, "Bunları söylediğimizde gerçekten ciddiyiz. Birçok taraftar, tren eksikliği nedeniyle deplasman maçlarına gitmek için bizimle temasa geçiyordu. Taraftarımızı elimden geldiğinde desteklemek ve mümkün olduğu kadar çok insanı Liam ve çocukları desteklemek için maçlara götürmeye teşvik etmek istiyorum. Birmingham ve Wigan deplasmanlarında atmosfer şaşırtıcıydı ve iki maçta da takımı galibiyet almaya motive etti." dedi.
Hull City taraftarları, Acun Ilıcalı'nın bu kararıyla adeta sevinçte çılgına döndü. Sosyal medyada yapılan yorumlarda "İngiltere tarihinde bir ilk." ifadeleri kullanıldı.