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Acun Ilıcalı'dan Pelkas bombası! Fenerbahçe, Hull City ile anlaşmaya vardı

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Fenerbahçe'den Yunan orta saha Pelkas'ı kadrosuna katmaya çok yakın. Kulüpler transfer için anlaşmaya varırken, yıldız futbolcunun son kararı bekleniyor. Pelkas teklifi kabul etmesi durumunda Allahyar ve Ozan Tufan'dan sonra Hull City'e Fenerbahçe'den giden 3. futbolcu olacak.

Allahyar ve Ozan Tufan'ın ardından Fenerbahçe'de forma giyen bir futbolcu daha Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'e transfer oluyor.

KULÜPLER ANLAŞMAYA VARDI

TRT Spor'un haberine göre, İngiliz ekibi Hull City, Fenerbahçe'nin 28 yaşındaki Yunan orta saha oyuncusu Dimitrios Pelkas'ı kadrosuna katmak istiyor. Kulüpler, Pelkas'ın transfer için anlaşmaya vardı. Yunan oyuncunun, son kararı bekleniyor.

Haberler.com - Spor

Dimitris Pelkas Acun Ilıcalı Fenerbahçe Hull City Spor Haberler

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Yorumlar (1)

sadece kadir:

hully city başakşeghir fb nin arka bahçesi gibi. nerede kadro dışı kalan oyuncular var hep burada ve yüksek bonservis bedelleriyle gidiyorlar. ne enteresan değil mi ?

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