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Toplantının detayları ortaya çıktı, Acun Ilıcalı Mourinho'yu fena haşlamış

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UEFA Avrupa Ligi'nde Manchester United ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de zorlu maç öncesi Acun Ilıcalı ile Mourinho arasında gerçekleşen özel toplantının detayları ortaya çıktı. Ilıcalı'nın, Mourinho'ya 'Kendine gel, bir camia senin ağzına bakıyor.' dediği öğrenildi. Toplantı sonrası Türk oyuncularla da konuşan Ilıcalı, 'Hocanız bu, haberiniz olsun.' dedi.

Ünlü gazeteci ve spor yorumcusu Serdar Ali Çelikler, UEFA Avrupa Ligi'nde Manchester United ile sahasında 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de maçtan günler önce olan Acun Ilıcalı-Mourinho görüşmesinin perde arkasını anlattı.

ACUN ILICALI "KENDİNE GEL" DEMİŞ

Fenerbahçe'de bu hafta Salı günü Acun Ilıcalı ile Jose Mourinho Samandıra'da özel bir toplantı gerçekleştirdi. Portekizli çalıştırıcı ile görüşmek için İstanbul'a gelen Acun Ilıcalı, takımın son durumu hakkında bilgi aldı. Jose Mourinho-Acun Ilıcalı görüşmesinin perde arkasını anlatan Serdar Ali Çelikler'in sözleri gündeme bomba gibi düştü.

Mynet'te yer alan habere göre Çelikler, "Acun Ilıcalı, hocam böyle olmaz diyor. Bir camia senin ağzına bakıyor. Saygı duyuyoruz sana ama sen de bir kendine gel diyor. Mourınho cevap veriyor. Bu oyuncu istediğim verime gelmedi, bu beklediğim gibi çıkmadı falan diyor. En-Nesyri için. Şunun savunması iyi değil, bunun kafası burada değil falan diyor Mourinho. Biz seninle oyuncu tartışamayız ama takım oynamıyor diyor Acun Ilıcalı. Sonuçta bu rakiplere geçen sene başka bir şey oynuyorduk ve yeniyorduk diyor Acun Ilıcalı. Toplantı bu şekilde bitiyor.

"OYUNCULARLA DA KONUŞMUŞ"

Mourinho ile toplantı yaptıktan sonra Acun'un Türk oyuncularla da konuştuğunu söyleyen Çelikler, samimi bir sohbetin geçtiğini ifade ediyor. Bir kısmı diyor ki, geçen sene böyleydi bu sene böyle. Acun da diyor ki hocanız bu. Haberiniz olsun." dedi.

Toplantının detayları ortaya çıktı, Acun Ilıcalı Mourinho'yu fena haşlamış
Kaynak: Haberler.com / Spor

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Yorumlar (2)

Gökhan GÜZEL:

Çok fena haşlamış ama ???? adam galibiyetten beraberliğe döndü????

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cemalettin acar :

kim bu acun ya,jose ye bunları yapabilecek birisi değil.herhalde ismail hoca ile karıştırdı

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