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Acun'dan kronometreli maç takibi

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Fenerbahçe As Başkanı Acun Ilıcalı, Fenerbahçe - Eyüpspor maçının uzatma bölümlerini kronometre açarak takip etti. Ilıcalı, Ekim ayında yaptığı basın toplantısında da uzatma dakikaları konusunda şikayetini dile getirmiş ve yaşanan durumu 'enteresan' olarak nitelendirmişti.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Eyüpspor'a konuk oldu. Sahadan 1-1 beraberlikle ayrılan sarı-lacivertliler, şampiyonluk yarışında ağır bir yara aldı.

KRONOMETRE AÇARAK MAÇI TAKİP ETTİ

Karşılaşmayı yerinden izleyen Fenerbahçe As Başkanı Acun Ilıcalı ise mücadelenin uzatma bölümlerini kronometre açarak takip etti. O anlar çok konuşuldu.

DAHA ÖNCE ŞİKAYET ETMİŞTİ

Acun Ilıcalı, Ekim ayında yaptığı basın toplantısında rakibin uzatma dakikaları konusunda şikayetini dile getirmişti. Ilıcalı, ".5 dakika VAR'da duran maçın üzerine 7-8 dakika daha uzamış. 17 dakika uzamış maçın 9.5 dakikası sabit uzamış maçın sonuna 6 dakika uzatma geldi. Bunu da yaşadık. Maç VAR'da durdu. Uzatma 6 dakika. Enteresan" ifadelerini kullanmıştı.

Acun'dan kronometreli maç takibi
Kaynak: Haberler.com / Spor
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Yorumlar (8)

Haber YorumlarıERKAN ÜNAL:

Başarısız oynanan futbolu izlememiş mi? Hakem maçı sabaha kadar uzatsa berabera kalır,boş işlerle uğraşılıyor

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Haber Yorumlarıamor amor:

mac resmen eyupsporun hakkiydi caner e yumruk atti resmen yazik cok yazik herseye ragmen tebrikler eyupspor

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Haber YorumlarıOktay Yaşar:

vay acun vay

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Haber YorumlarıNahit Özdağ:

burdan nasıl birkarışıklık çıkarırım derdinde şampiyon olunamayacağını anlamış nasıl bahane üretirim nasıl bu işten sıyrılırm yapı falan yok

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Haber YorumlarıAlex:

YAHU ALIŞKANLIK HALİNE GELDİ KÖTÜ FUTBOLUN SEBEBİ HAKEMLER ??????

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Haber YorumlarıAnastanaupulos :

Ya şu acun ne kadar boş işlerle uğraşıyor. Morinho'yu göndermek için daha ne bekliyorsunuz. Hazır ülkesine yılbaşı tatili için giderken, Temelli gönderin gitsin. Adama vereceğiniz tazminattan mı korkuyorsun. Ama acun karıyı boşarken, karıya verdiği tazminattan korkmuyordu. Ulan acun adamsın sen ??

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Haber YorumlarıBabacan yalçın:

Hele acuna bak para sen nelere kadirsin

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Haber Yorumlarısemson 12:

gidip gül siti maçında yapsın kim seni tiye alirmi orda

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