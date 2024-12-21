Acun'dan kronometreli maç takibi

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Eyüpspor'a konuk oldu. Sahadan 1-1 beraberlikle ayrılan sarı-lacivertliler, şampiyonluk yarışında ağır bir yara aldı.

KRONOMETRE AÇARAK MAÇI TAKİP ETTİ

Karşılaşmayı yerinden izleyen Fenerbahçe As Başkanı Acun Ilıcalı ise mücadelenin uzatma bölümlerini kronometre açarak takip etti. O anlar çok konuşuldu.

DAHA ÖNCE ŞİKAYET ETMİŞTİ

Acun Ilıcalı, Ekim ayında yaptığı basın toplantısında rakibin uzatma dakikaları konusunda şikayetini dile getirmişti. Ilıcalı, ".5 dakika VAR'da duran maçın üzerine 7-8 dakika daha uzamış. 17 dakika uzamış maçın 9.5 dakikası sabit uzamış maçın sonuna 6 dakika uzatma geldi. Bunu da yaşadık. Maç VAR'da durdu. Uzatma 6 dakika. Enteresan" ifadelerini kullanmıştı.