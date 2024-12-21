Acun'dan kronometreli maç takibi
Fenerbahçe As Başkanı Acun Ilıcalı, Fenerbahçe - Eyüpspor maçının uzatma bölümlerini kronometre açarak takip etti. Ilıcalı, Ekim ayında yaptığı basın toplantısında da uzatma dakikaları konusunda şikayetini dile getirmiş ve yaşanan durumu 'enteresan' olarak nitelendirmişti.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Eyüpspor'a konuk oldu. Sahadan 1-1 beraberlikle ayrılan sarı-lacivertliler, şampiyonluk yarışında ağır bir yara aldı.
KRONOMETRE AÇARAK MAÇI TAKİP ETTİ
Karşılaşmayı yerinden izleyen Fenerbahçe As Başkanı Acun Ilıcalı ise mücadelenin uzatma bölümlerini kronometre açarak takip etti. O anlar çok konuşuldu.
DAHA ÖNCE ŞİKAYET ETMİŞTİ
Acun Ilıcalı, Ekim ayında yaptığı basın toplantısında rakibin uzatma dakikaları konusunda şikayetini dile getirmişti. Ilıcalı, ".5 dakika VAR'da duran maçın üzerine 7-8 dakika daha uzamış. 17 dakika uzamış maçın 9.5 dakikası sabit uzamış maçın sonuna 6 dakika uzatma geldi. Bunu da yaşadık. Maç VAR'da durdu. Uzatma 6 dakika. Enteresan" ifadelerini kullanmıştı.