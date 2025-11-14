Haberler

Acun Ilıcalı'dan Hull City taraftarına duygusal jest

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Acun Ilıcalı'dan Hull City taraftarına duygusal jest
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, alzheimer ve pankreas kanseri hastalığı ile mücadele eden 62 yaşındaki taraftar Owen Griffiths'i antrenman tesislerinde ağırlayarak ona unutulmaz bir gün yaşattı.

  • Acun Ilıcalı, 62 yaşındaki alzheimer ve pankreas kanseri hastası Hull City taraftarı Owen Griffiths'i takımın antrenman tesislerinde ziyaret etti.
  • Owen Griffiths'in son dileği, ömrü boyunca desteklediği Hull City takımını antrenmanda ziyaret etmekti.
  • Buluşma İngiltere'de BBC tarafından özel haberle duyuruldu.

İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, 3 aylık ömrü kaldığı söylenen alzheimer ve pankreas kanseri hastası 62 yaşındaki Hull City taraftarı Owen Griffiths'e hayatının en anlamlı günlerinden birini yaşattı.

SON DİLEĞİ GERÇEKLEŞTİ

İleri evre alzheimer ve pankreas kanseri ile mücadele eden Griffiths, son dileği olarak ömrü boyunca desteklediği takımını antrenmanda ziyaret etti. Hull City antrenman tesislerinde gerçekleşen buluşmada Acun Ilıcalı, Owen'ı karşılayarak kendisiyle özel olarak ilgilendi. Takımın futbolcuları ve teknik direktörü Sergej Jakirovic de Griffiths ve kızı Sophie ile yakından ilgilendi.

Buluşmada duygusal anlar yaşanırken sağlık sorunları ile mücadele eden taraftarın kızı Sophie, "Ben bugünü ömrüm boyunca unutmayacağım. Babam ise eve döndüğümüzde büyük ihtimalle her şeyi unutmuş olacak. O yüzden her gün ona bu hikayeyi okuyacağım" dedi.

Buluşma İngiltere'de BBC tarafından özel haberle duyuruldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Türkiye, 20 şehidini uğurluyor! Törende yürek yakan görüntü

20 vatan evladına veda! Törendeki görüntü yürek yaktı
Kumpir ve midye faciasında tablo ağırlaşıyor! Anne de hayatını kaybetti

Kumpir ve midye faciası! 2 çocuğun ardından anne de hayatını kaybetti
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSessiz ciglik:

Erzurum konya urfa adana. Uzak dur!

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tedesco listeyi verdi! Fenerbahçe dünya yıldızlarını alıyor

Başkana listeyi verdi! Fenerbahçe dünya yıldızlarını alıyor
Nesrin Cavadzade gece yarısı hastanede görüntülendi

Ünlü oyuncu makyajsız haliyle hastanede görüntülendi
Yunanistan'ın skandal paylaşımına AK Parti'den sert tepki

Yunan küstahlığı geri adımla bitti! AK Parti'den paylaşıma sert tepki
Asgari ücret vatandaşa soruldu! İşte mutabık kalınan rakam

Asgari ücret vatandaşa soruldu! İşte mutabık kalınan rakam
Tedesco listeyi verdi! Fenerbahçe dünya yıldızlarını alıyor

Başkana listeyi verdi! Fenerbahçe dünya yıldızlarını alıyor
Kim der 63 yaşında? Ünlü yıldız galada göz kamaştırdı

Kim der 63 yaşında? Ünlü yıldız galada göz kamaştırdı
Tehlikeyi sezen Cumhurbaşkanı Erdoğan, MYK toplantısında partilileri uyardı

Tehlikeyi sezip partilileri uyardı: Aman diyorum, buna fırsat vermeyin
20 şehidimiz için Mürted Komutanlığı'nda tören düzenlendi

Şehitlerimize son veda
Merih Demiral'dan Fenerbahçe'ye kötü haber

Aldığı karar Fener taraftarını kahretti
Yeni doğan çocuğuna koyduğu isim bomba

Yeni doğan çocuğuna koyduğu isim bomba
Gazze'de yürek burkan manzara, çadırları su bastı

Yağmur Gazze'deki Filistinlileri vurdu: Çadırları su bastı
Ünlü sanatçı Muazzez Abacı'nın vasiyeti yerine getiriliyor

Muazzez Abacı'nın vasiyeti ortaya çıktı! Son isteği uygulanacak
Bu gece benzine 1 lira 30 kuruş zam geliyor

Araç sahipleri anahtar bırakacak! Bu gece okkalı bir zam daha geliyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.