Acun Ilıcalı'dan çılgın proje! Hull City'den sonra bir kulüp daha satın alıyor

İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'nin sahibi olan Acun Ilıcalı, yeni yatırımlarıyla futbol dünyasında ses getirmeye hazırlanıyor.

YENİ TAKIM ALMAYI PLANLIYOR

Genç oyuncuların gelişmesine katkı sağlamak için yeni bir kulüp almak istediğini belirten Acun Ilıcalı yaptığı açıklamada, "Fikrim genç yeteneklerimizi geliştirmemize yardımcı olabilecek başka bir takım almak. Bunu başararak gençlerimize yardımcı olacak bir takım ve ayrıca o ligde birkaç genç oyuncuyu daha kadroya katmak istiyorum.

"UMARIM BAŞARABİLİRİZ"

Rekabetçi maçlarda kendilerini geliştirerek daha yüksek seviyelere çıkmamıza yardımcı olurlar. Bu benim başka bir hayalim ve bunu gerçekleştirmeye çalışıyorum. Umarım başarabiliriz." ifadelerini kullandı.