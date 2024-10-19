Transferde sessiz kalan Acun, Rihanna'yı getiriyor
Transfer döneminde taraftarlardan yoğun eleştiri alan Fenerbahçe asbaşkanı Acun Ilıcalı, müzik dünyasının en popüler isimlerinden Rihanna ve eşi ASAP Rocky ile küresel çapta ses getirecek bir iş birliğine hazırlanıyor. Ünlü çift, Fenerbahçe'nin maçlarını Ülker Stadyumu'nda tribünden takip edecek ve sosyal medyada kulüp formasıyla paylaşım yapacak. Bu iş birliğiyle kulübün kasasına 50 milyon dolar ek gelir getirmesi hedefleniyor.
Süper Lig devi Fenerbahçe, Acun Ilıcalı'nın devreye girmesi sonucunda Rihanna ve ASAP Rocky ile küresel çapta ses getirecek bir iş birliğine hazırlanıyor.
KADIKÖY'E GELİYORLAR
Fanatik'te yer alan habere göre, dünyaca ünlü çift Fenerbahçe'nin maçlarını Ülker Stadyumu'nda tribünden takip edecek ve sosyal medyada kulüp formasıyla paylaşım yapacak.
MİLYONLARCA TAKİPÇİSİ VAR
Rihanna'nın Instagram'da 151 milyon, X'te 108 milyon takipçisi bulunurken, ASAP Rocky'nin Instagram'daki takipçi sayısı 20 milyon civarında. Bu iş birliğinin dünya genelinde büyük yankı uyandırması bekleniyor.
50 MİLYON DOLAR GELİR BEKLENİYOR
Fenerbahçe Yönetimi, bu stratejik anlaşmanın kulübe kazandıracağı prestijin yanı sıra ekonomik anlamda da ciddi bir beklenti içinde. Anlaşmanın, kulübün kasasına 50 milyon dolar ek gelir getirmesi hedefleniyor.