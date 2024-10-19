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Transferde sessiz kalan Acun, Rihanna'yı getiriyor

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Transfer döneminde taraftarlardan yoğun eleştiri alan Fenerbahçe asbaşkanı Acun Ilıcalı, müzik dünyasının en popüler isimlerinden Rihanna ve eşi ASAP Rocky ile küresel çapta ses getirecek bir iş birliğine hazırlanıyor. Ünlü çift, Fenerbahçe'nin maçlarını Ülker Stadyumu'nda tribünden takip edecek ve sosyal medyada kulüp formasıyla paylaşım yapacak. Bu iş birliğiyle kulübün kasasına 50 milyon dolar ek gelir getirmesi hedefleniyor.

Süper Lig devi Fenerbahçe, Acun Ilıcalı'nın devreye girmesi sonucunda Rihanna ve ASAP Rocky ile küresel çapta ses getirecek bir iş birliğine hazırlanıyor.

KADIKÖY'E GELİYORLAR

Fanatik'te yer alan habere göre, dünyaca ünlü çift Fenerbahçe'nin maçlarını Ülker Stadyumu'nda tribünden takip edecek ve sosyal medyada kulüp formasıyla paylaşım yapacak.

Transferde sessiz kalan Acun, Rihanna'yı getiriyor

MİLYONLARCA TAKİPÇİSİ VAR

Rihanna'nın Instagram'da 151 milyon, X'te 108 milyon takipçisi bulunurken, ASAP Rocky'nin Instagram'daki takipçi sayısı 20 milyon civarında. Bu iş birliğinin dünya genelinde büyük yankı uyandırması bekleniyor.

Transferde sessiz kalan Acun, Rihanna'yı getiriyor

50 MİLYON DOLAR GELİR BEKLENİYOR

Fenerbahçe Yönetimi, bu stratejik anlaşmanın kulübe kazandıracağı prestijin yanı sıra ekonomik anlamda da ciddi bir beklenti içinde. Anlaşmanın, kulübün kasasına 50 milyon dolar ek gelir getirmesi hedefleniyor.

Transferde sessiz kalan Acun, Rihanna'yı getiriyor
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor

Acun Ilıcalı Asap Rocky Fenerbahçe Rihanna Dünya Müzik Spor

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Yorumlar (16)

Adam olacak çocuk:

Acun yine boş işler peşinde...

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Çağatay Çetin:

acun iyice sapıttı

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Ahmet AKGÜL:

uğraştığımız küçük şeylere bak. boş işler

17
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Barış O. B.:

Sırf bunun için oy verecek satılık kongre üyeleri biliyorum. Koskoca camia kimlerin eline kaldı. Çok yazık gerçekten...

7
1
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mehmet altın:

hangi mevki de oynuyor. 6-8 yada forvet arkası oynarmı...

5
2
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Seyfullah Demir:

Küresel çapta rezil olmanın peşinde Acur Bey

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Samarpan Bhav:

Türkiyeye nice artistler geliyor ama bizimkiler konserlerde sadece bakıyor ne oynayan ne coşan var xD

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R. Samsun55:

Acun gene yıkıyor birilerinin parasını Bir Rihanna gelmesi 50 milyon dolar öylemi hem de bu kıtlıkta şu ülkenin finansal çöküş yaşadığı zamanda valla helal olsun uyuyun uyuyun maliye bakanları :)))))))))

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Ahmet Gündoğdu:

forvet mi oynayacak..

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Beytullah ÇELEBİ:

Ne yapsın garip futbol ile birşey yapamayacağını anladı.

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