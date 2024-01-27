Acun Ilıcalı'dan Abdülkadir Ömür bombası! İş imzaya kaldı
Trabzonspor'da kadro dışı bırakılan Abdülkadir Ömür'e Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City talip oldu. İngiliz ekibi görüşmelerde son aşamaya geldi.
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekibi Hull City, Trabzonspor ile Abdülkadir Ömür'ün transferi için her konuda anlaşmaya vardı.
İNGİLTERE'YE GİDİYOR
Transfer bedeli ve sözleşme konusunda son pürüzler konuşulurken, iki kulübün prensip anlaşmasına vardığı belirtildi. Abdülkadir Ömür'ün önümüzdeki hafta içerisinde İngiltere'ye gitmesi ve sağlık kontrollerinin ardından Hull City'e imzayı atması bekleniyor.
6 KEZ SKORA KATKI VERDİ
Abdülkadir Ömür bu sezon Trabzonspor formasıyla 17 maça çıktı. Milli futbolcu bu karşılaşmalarda 6 asistlik katkı verdi.