Acun Ilıcalı da çare olamadı! Ozan Tufan, Süper Lig'e dönüyor

Fenerbahçe'den Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'ye transfer olan Ozan Tufan, ikinci İngiltere macerasında umduğunu bulamadı. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Ozan Tufan'a kapılarını açtı. 1 milyon euro civarında bir bedelle transferin sonuçlanması bekleniyor.

Beşiktaş'ta yeniden Ozan Tufan sesleri yükseliyor. Sezon başında Fenerbahçe'den Hull City'ye transfer olan Ozan, İngiltere'deki ikinci macerasında umduğunu bulamadı. 28 yaşındaki oyuncunun yeniden Türkiye'de top koşturmak istediği konuşuluyor.

ŞENOL GÜNEŞ DEVREYE GİRDİ

Şenol Güneş ile kariyerindeki en parlak günlerini yaşayan Ozan Tufan, eski hocası aracılığıyla Beşiktaş'a kazandırılıyor. Beşiktaş'ın Ozan'ın transferi için ayırdığı bütçe 2 milyon euro. Siyah-Beyazlılar hem bonservis hem oyuncunun maaşını toplamda 2 milyon euro bitirmeyi hedefliyor.

İLK 11'E YERLEŞEMEDİ

Bu sezon İngiltere Championship'te toplam 34 maça çıkan Ozan, yalnızca 5 karşılaşmada 90 ve üzeri dakika sahada kaldı. 34 maça 5 gol sığdırdı. Milli formadan uzak kalan Ozan, yeniden Ay-Yıldızlı ekibin bir parçası olmak istiyor.