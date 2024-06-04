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Acun Ilıcalı, Aziz Yıldırım'a rest çekti: Bir tanesini ispat etsin, beni bir daha görmeyeceksiniz

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Fenerbahçe'deki seçim öncesinde gerginlik tırmanarak devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde Ali Koç'un yönetim kurulu listesinde yer alan Acun Ilıcalı, kendisine "Adnan Hocacı" diyen başkan adayı Aziz Yıldırım'ı iddialarını kanıtlamaya davet etti. Ilıcalı, "Aziz Yıldırım bu iddiaların bir tanesini ispat etsin, beni bir daha buralarda görmeyeceksiniz. Öyle iftiralar atılıyor ki kendimi Escobar gibi hissetmeye başladım" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'de seçime sayılı günler kala gerginlik artıyor. Sarı-lacivertlilerde Ali Koç'un yönetim kurulu listesine giren Acun Ilıcalı, kendisine "Adnan Hocacı" diyen başkan adayı Aziz Yıldırım'dan iddialarını ispat etmesini istedi.

"İSPAT EDERSE BENİ BİR DAHA GÖRMEYECEKSİNİZ"

Yıldırım'ı iddialarını kanıtlamaya davet eden Ilıcalı, "Aziz Yıldırım bu iddiaların bir tanesini ispat etsin, beni bir daha buralarda görmeyeceksiniz. Öyle iftiralar atılıyor ki kendimi Escobar gibi hissetmeye başladım." dedi.

"DÜŞMANIM DIŞARIDA DEĞİL, İÇERİDEYMİŞ"

Fenerbahçe için her şeyi göze aldığını söyleyen Ilıcalı, "Benim hayatım çok iyiydi. Çok mutluydum. Ancak ben Fenerbahçe için elimi taşın altına koydum. Bir gün bile, 'Ya rakip takım taraftarları bana zarar verir mi?' diye düşünmedim. Ama bir şey fark ettim. Meğer benim düşmanım dışarıda değil, içerideymiş" sözlerini sarf etti.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Aziz Yıldırım Acun Ilıcalı Fenerbahçe Ali Koç Futbol Spor Haberler

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Yorumlar (3)

murtaza candurak:

2'liyi kıyaslayınca Aziz Yıldırım'a güvenmiyorum ben.

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Okan Aslan:

Aklımda deli sorular.. Şimdi Fener GS yi yendi gerçek şampiyon benim dedi..Biz 2000 yılı UEFA kupasını aldık ve realle süper kupa finali oynadık ve yendik şimdi biz farkında olmadan Şampiyonlar ligi şampiyonumu olduk ?????? menerimin mantığı işe yarayacak mı looo ?????? Gerçek şampiyon biziz gönüllerin şampiyonu biziz ?????? #uefachampionsleauge

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Barış O. B.:

Gerçekler acıtır Acun. Normal hayat Survivor değil, herkesi parayla satın alamıyorsun. Seni de zamanında aldıkları gibi

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