Acıpayam Zafer Kupası Off-Road Yarışları Coşkuyla Gerçekleşti

Acıpayam Zafer Kupası Off-Road Yarışları Coşkuyla Gerçekleşti
İlk kez düzenlenen Acıpayam Zafer Kupası off-road yarışları, Denizli'de 30 yarışçının katılımıyla zorlu parkurda yapıldı. Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte ödüller sahiplerini buldu.

road yarışları, adrenalin dolu anlara sahne oldu. Yarışlar bölgedeki farklı illerden gelen 30 yarışçının katılımıyla renkli görüntülere ev sahipliği yaptı.

İlk kez düzenlenen Acıpayam Zafer Kupası off-road yarışları, TOKİ yakınlarında özel olarak hazırlanan parkurda gerçekleştirildi. Yarışlar üç etapta ve beş farklı klasmanda düzenlendi. Gün boyu devam eden yarışlara Denizli, Muğla (Marmaris), Aydın (Kuşadası) ve Antalya gibi illerden gelen off-road tutkunları katıldı. Parkur, zorlu virajları ve engebeli yapısıyla hem pilotlara hem araçlara sınırlarını zorlatırken, izleyicilere de heyecan dolu anlar yaşattı.

Gün boyu devam eden yarışlarda büyük heyecan yaşanırken, yarışlarda ESV Klasmanında birinci Engin Çetin, ikinci Ercan Cingöz (Geçit Kağıt) ve Hüseyin Kalkan. S1 Klasmanında birinci Serhan Bayık (Nameste Bilinçli Yaşam Merkezi adına), ikinci Hakan Kaya ve üçüncü Yunus Emre Öztekin. S2 Klasmanında birinci Yunus Kuru, ikinci Ozan Çavdar ve üçüncü Duralı Altınok. S3 Klasmanında birinci Erol Gökdemir, ikinci Hasan Kocasarı ve üçüncü Berkan Deveci. S4 Klasmanında birinci Faruk Öztekin, ikinci Şakir Eskioğlu ve üçüncü Faysal Açıkgöz. Genel klasmanda Serhan Bayık (Nameste Bilinçli Yaşam Merkezi), ikinci Faruk Öztekin ve üçüncü Hakan Kaya oldu. Yarışlarda dereceye giren sporculara ödül ve kupaları törenle takdim edildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
