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Babası açıkladı: Elon Musk, Liverpool'u satın alacak mı?

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Dünyanın en zengin insanı olan Elon Musk'ın babası Errol Musk, oğlunun Liverpool'u satın alacağı iddialarıyla ilgili konuştu. Baba Musk, "Bu konuda yorum yapamam, fiyatı yükselteceklerdir. Evet, bunu dile getirdi ama bu satın alacağı anlamına gelmiyor" dedi.

Dünyanın en zengin insanı olan Tesla, SpaceX ve X gibi devlerin sahibi Elon Musk'ın dünyanın en iyi klüplerinden biri olan İngiliz devi Liverpool'u satın alacağı iddiası ortaya atılmıştı. Musk'ın babasından konuyla ilgili açıklama geldi.

"YORUM YAPAMAM, FİYAT YÜKSELİR"

Elon Musk'ın babası Errol Musk, oğlu için gelen, "Oğlunuz Liverpol'u satın almak istiyor mu?" sorusunun ardından, "Bu konuda yorum yapamam, fiyatı yükselteceklerdir. Evet, bunu dile getirdi ama bu satın alacağı anlamına gelmiyor" yanıtını verdi.

"SATIN ALMAK İSTİYOR"

Liverpol'u satın almanın Elon Musk'ın hedefleri arasında olup olmadığı sorusuna da yanıt veren Errol Musk, "Evet, tabii ki istiyor. Bunu herkes ister, ben de isterim. Büyükannesi Liverpol'da doğdu. Bizim de orada akrabalarımız var ve Beatles'ın pek çoğunu tanıma şansımız oldu çünkü ailemin bir kısmıyla birlikte büyüdüler. Yani Liverpool ile bir bağımız var" diye konuştu.

6 MİLYAR STERLİN İDDİASI

İngiliz basınında çıkan habere göre 53 yaşındaki milyarderin Premier Lig'in köklü kulüplerinden Liverpool'u almak istediği yazılmıştı. Geçtiğimiz günlerde 400 milyar dolar serveti aşarak bunu başaran ilk insan olarak tarihe geçen Musk'un 6 milyar sterlin karşılığında Liverpool futbol takımını satın almak için girişimde bulunduğu öne sürülmüştü.

LİVERPOOL'UN DEĞERİ 970 MİLYON EURO

Liverpool, şu ana kadar topladığı 46 puanla İngiltere Premier Lig'de liderlik koltuğunda oturuyor. İngiliz devi, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 6'da 6 yaparak zirvede yer alıyor. Dünyanın en iyi takımlarından birisi olan Liverpool'un güncel piyasa değeri 970 milyon euro.

Babası açıkladı: Elon Musk, Liverpool'u satın alacak mı?
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıKöfteci Jardel:

Keşke Beşiktaş'ı da satın alsa.

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