Acı haberi TFF verdi: Depremde 5 hakem ile 1 gözlemci hayatını kaybetti

Türkiye'yi vuran Kahramanmaraş merkezli depremlerde spor camiasını yasa boğan acı haberler gelmeye devam ediyor. Türkiye Futbol Federasyonu son olarak yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Hatay'da hayatını kaybeden hakem ve gözlemcilerin olduğunu duyurdu.

ACI HABERİ TFF VERDİ

TFF'den yapılan açıklamada, "Çeşitli klasmanlarda görev yapan bazı hakemlerimizin ve gözlemcimizin ülkemizi yasa boğan deprem felaketinde hayatlarını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Kahramanmaraş'ta il hakemi olan Furkan Kürşad Demir'i, Gaziantep'te il gözlemcisi olan Cevdet Karakurt'u, Hatay'da aday hakemlerimiz Cevher Çakmak ve Ceren Çakmak kardeşleri, yine Hatay'da il hakemi olan Hasan Bihan'ı ve bölgesel yardımcı hakem Eyyup Saydam'ı ne yazık ki kaybettik.

"AZİZ MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN"

Vefat eden hakemlerimize ve gözlemcimize Allah'tan rahmet; kederli ailelerine, yakınlarına ve tüm futbol camiamıza başsağlığı dileriz. Bu vesileyle bir kez daha depremde kaybettiğimiz tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Aziz milletimizin başı sağ olsun" ifadelerine yer verildi.