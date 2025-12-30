Abraham'ın yerine yılın en iyi futbolcusu! Beşiktaş bombayı patlatıyor
Tammy Abraham ile yollarını ayırmayı planlayan Beşiktaş yönetimi, santrfor adayları arasına geride bıraktığımız sezon İsveç'te yılın futbolcusu seçilen 21 yaşındaki golcü oyuncu August Priske'yi ekledi.
- Beşiktaş, sezon başında Roma'dan kadrosuna kattığı Tammy Abraham ile yollarını ayırmayı planlıyor.
- Beşiktaş, İsveç'in Djurgardens takımında forma giyen ve yılın en iyi futbolcusu ödülünü kazanan 21 yaşındaki August Priske'yi transfer listesine ekledi.
- August Priske, geride kalan sezonda 28 maçta 19 gol attı.
Transfer çalışmalarına devam eden Süper Lig devi Beşiktaş'ta santrfor bölgesine sürpriz bir isim gündeme geldi.
ABRAHAM İLE VEDALAŞILMASI GÜNDEMDE
Beşiktaş, sezon başında Roma'dan kadrosuna kattığı Tammy Abraham ile yollarını ayırmayı planlıyor. İngiliz golcüye Suudi Arabistan ve Rusya'dan ilginin olduğu öğrenildi. İngiliz golcünün ayrılık olasılığını düşünerek alternatif isimler üzerinde çalışmalara başlayan Beşiktaş'ta golcü hedefi belli oldu.
GÜNDEMDE ''YILIN EN İYİ FUTBOLCUSU'' VAR
Siyah-beyazlılar, İsveç'in Djurgardens takımında forma giyen August Priske'yi transfer listesine ekledi. İsveç'te başarılı bir sezon geçiren 21 yaşındaki oyuncu, geride kalan sezonda yılın en iyi futbolcusu ödülünü kazandı. Kara Kartal, şartların uyması halinde Sparta Prag Teknik Direktörü Brian Priske'nin oğlu olan Danimarkalı futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor.
SEZON PERFORMANSI
Geride kalan sezonda 28 maça çıkan Priske, bu maçlarda 19 gol atarak Avrupa'dan birçok takımın dikkatini çekti.