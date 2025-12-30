Abraham'ın yerine yılın en iyi futbolcusu! Beşiktaş bombayı patlatıyor

Transfer çalışmalarına devam eden Süper Lig devi Beşiktaş'ta santrfor bölgesine sürpriz bir isim gündeme geldi.

ABRAHAM İLE VEDALAŞILMASI GÜNDEMDE

Beşiktaş, sezon başında Roma'dan kadrosuna kattığı Tammy Abraham ile yollarını ayırmayı planlıyor. İngiliz golcüye Suudi Arabistan ve Rusya'dan ilginin olduğu öğrenildi. İngiliz golcünün ayrılık olasılığını düşünerek alternatif isimler üzerinde çalışmalara başlayan Beşiktaş'ta golcü hedefi belli oldu.

GÜNDEMDE ''YILIN EN İYİ FUTBOLCUSU'' VAR

Siyah-beyazlılar, İsveç'in Djurgardens takımında forma giyen August Priske'yi transfer listesine ekledi. İsveç'te başarılı bir sezon geçiren 21 yaşındaki oyuncu, geride kalan sezonda yılın en iyi futbolcusu ödülünü kazandı. Kara Kartal, şartların uyması halinde Sparta Prag Teknik Direktörü Brian Priske'nin oğlu olan Danimarkalı futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor.

SEZON PERFORMANSI

Geride kalan sezonda 28 maça çıkan Priske, bu maçlarda 19 gol atarak Avrupa'dan birçok takımın dikkatini çekti.