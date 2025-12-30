Haberler

Abraham'ın yerine yılın en iyi futbolcusu! Beşiktaş bombayı patlatıyor

Abraham'ın yerine yılın en iyi futbolcusu! Beşiktaş bombayı patlatıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tammy Abraham ile yollarını ayırmayı planlayan Beşiktaş yönetimi, santrfor adayları arasına geride bıraktığımız sezon İsveç'te yılın futbolcusu seçilen 21 yaşındaki golcü oyuncu August Priske'yi ekledi.

  • Beşiktaş, sezon başında Roma'dan kadrosuna kattığı Tammy Abraham ile yollarını ayırmayı planlıyor.
  • Beşiktaş, İsveç'in Djurgardens takımında forma giyen ve yılın en iyi futbolcusu ödülünü kazanan 21 yaşındaki August Priske'yi transfer listesine ekledi.
  • August Priske, geride kalan sezonda 28 maçta 19 gol attı.

Transfer çalışmalarına devam eden Süper Lig devi Beşiktaş'ta santrfor bölgesine sürpriz bir isim gündeme geldi.

ABRAHAM İLE VEDALAŞILMASI GÜNDEMDE

Beşiktaş, sezon başında Roma'dan kadrosuna kattığı Tammy Abraham ile yollarını ayırmayı planlıyor. İngiliz golcüye Suudi Arabistan ve Rusya'dan ilginin olduğu öğrenildi. İngiliz golcünün ayrılık olasılığını düşünerek alternatif isimler üzerinde çalışmalara başlayan Beşiktaş'ta golcü hedefi belli oldu.

GÜNDEMDE ''YILIN EN İYİ FUTBOLCUSU'' VAR

Siyah-beyazlılar, İsveç'in Djurgardens takımında forma giyen August Priske'yi transfer listesine ekledi. İsveç'te başarılı bir sezon geçiren 21 yaşındaki oyuncu, geride kalan sezonda yılın en iyi futbolcusu ödülünü kazandı. Kara Kartal, şartların uyması halinde Sparta Prag Teknik Direktörü Brian Priske'nin oğlu olan Danimarkalı futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor.

SEZON PERFORMANSI

Geride kalan sezonda 28 maça çıkan Priske, bu maçlarda 19 gol atarak Avrupa'dan birçok takımın dikkatini çekti.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'in Somaliland'ı tanıma kararı gayri meşrudur ve kabul edilemez

İsrail'in kararı Netanyahu ile Erdoğan'ı karşı karşıya getirdi
Gözaltına alınan Şeyma Subaşı'ndan ilk görüntü

Gözaltına alınan Şeyma Subaşı'ndan ilk görüntü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Lüks arabalara, evlere, arsalara el kondu! 8 kilo altın sevgiliden çıktı

8 kilo altın sevgiliden çıktı! Arabalara, evlere ve arsalara el kondu
İlçe kara gömüldü! Vatandaşlar arabasını bulamıyor

İlçe kara gömüldü! Vatandaşlar arabasını bulamıyor
Bir yıl içinde ikinci kayıp! Volkan Konak'ın eşinin acı günü

Bir yıl içinde ikinci kayıp! Volkan Konak'ın eşinin acı günü
Galatasaray MCT Technic, Başantrenör Yakup Sekizkök ile yollarını ayırdı

Galatasaray ayrılığı açıkladı: Hizmetlerin için teşekkürler
Lüks arabalara, evlere, arsalara el kondu! 8 kilo altın sevgiliden çıktı

8 kilo altın sevgiliden çıktı! Arabalara, evlere ve arsalara el kondu
Paul Onuachu attı, Nijerya 3'te 3 yaptı

Nijerya'ya galibiyeti tanıdık bir isim getirdi
Otomotiv devi iflas bayrağını çekti! Yüzlerce çalışan işsiz kalacak

Otomotiv devi iflas bayrağını çekti! Yüzlerce çalışan işsiz kalacak