Abraham'ın kaçırdığı penaltı pahalıya patladı! Beşiktaş, Kasımpaşa'da puan bıraktı

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Kasımpaşa ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan maç, 1-1 berabere sonuçlandı.

SERGEN YALÇIN'DAN 5 DEĞİŞİKLİK

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, son oynadıkları Konyaspor maçının 11'ine göre Lacivert-beyazlılar karşısında farklı bir kadro sahaya sürdü. Yalçın; Taylan Bulut, Gabriel Paulista, Milot Rashica, Rafa Silva ve Devrim Şahin'in yerine Gökhan Sazdağı, Tiago Djalo, Cengiz Ünder, Vaclav Cerny ve El Bilal Toure'ye görev verdi.

BEŞİKTAŞ MAÇIN BAŞINDA ÖNE GEÇTİ

Beşiktaş, henüz 5. dakikada öne geçti. Ceza sahası sol çaprazından Cerny'nin yerden kaleye çektiği şutta top altıpasın sağındaki Cengiz Ünder'e pas oldu. Oyuncunun dar açıdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu.

HAKEM PENALTI NOKTASINI GÖSTERDİ

31. dakikada Beşiktaş penaltı kazandı. Cerny'nin ara pasıyla ceza sahasına sol çaprazdan giren Abraham, Opoku'nun müdahalesiyle yerde kalırken hakem Adnan Deniz Kayatepe beyaz noktayı gösterdi.

ABRAHAM PENALTIDA BAŞARILI OLAMADI

32. dakikada Siyah-beyazlıların İngiliz forveti Tammy Abraham'ın kalenin ortasına yaptığı vuruşta kaleci Gianniotis gole izin vermedi.

PENALTININ DÖNÜŞÜNDE KASIMPAŞA GOLÜ BULDU

Kurtarılan penaltının ardından 33. dakikada Kasımpaşa beraberliği yakaladı. Frimpong'un sol çizgiden ceza sahasına yaptığı ortaya arka direkte iyi yükselen Winck'in kafa vuruşunda top Ersin Destanoğlu'nun müdahalesine rağmen ağlara gitti.

KASIMPAŞA'DA PUANLAR PAYLAŞILDI

Karşılaşmanın geri kalanında başka gol olmadı ve her iki takım birer puanı paylaştı. Bu sonuçla birlikte Beşiktaş, puanını 17'ye Kasımpaşa ise 10'a yükseltti. Ligin bir sonraki maçında Beşiktaş, sahasında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk edecek. Kasımpaşa, Kayserispor deplasmanına gidecek.