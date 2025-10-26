Haberler

Abraham'ın kaçırdığı penaltı pahalıya patladı! Beşiktaş, Kasımpaşa'da puan bıraktı

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Abraham'ın kaçırdığı penaltı pahalıya patladı! Beşiktaş, Kasımpaşa'da puan bıraktı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Siyah-beyazlılarda Tammy Abraham, 32. dakikada penaltı vuruşundan yararlanamadı. Kara Kartal, gelecek hafta sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak.

  • Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Kasımpaşa ile Beşiktaş arasındaki maç 1-1 berabere sonuçlandı.
  • Beşiktaş, maçın 5. dakikasında Cengiz Ünder'in golüyle 1-0 öne geçti.
  • Beşiktaş, 31. dakikada Tammy Abraham'ın üzerine yapılan faulle penaltı kazandı.
  • Tammy Abraham'ın 32. dakikada kullandığı penaltı, kaleci Gianniotis tarafından kurtarıldı.
  • Kasımpaşa, 33. dakikada Winck'in kafa golüyle skoru 1-1'e getirdi.
  • Bu sonuçla Beşiktaş 17, Kasımpaşa 10 puan topladı.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Kasımpaşa ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan maç, 1-1 berabere sonuçlandı.

SERGEN YALÇIN'DAN 5 DEĞİŞİKLİK

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, son oynadıkları Konyaspor maçının 11'ine göre Lacivert-beyazlılar karşısında farklı bir kadro sahaya sürdü. Yalçın; Taylan Bulut, Gabriel Paulista, Milot Rashica, Rafa Silva ve Devrim Şahin'in yerine Gökhan Sazdağı, Tiago Djalo, Cengiz Ünder, Vaclav Cerny ve El Bilal Toure'ye görev verdi.

BEŞİKTAŞ MAÇIN BAŞINDA ÖNE GEÇTİ

Beşiktaş, henüz 5. dakikada öne geçti. Ceza sahası sol çaprazından Cerny'nin yerden kaleye çektiği şutta top altıpasın sağındaki Cengiz Ünder'e pas oldu. Oyuncunun dar açıdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu.

Abraham'ın kaçırdığı penaltı pahalıya patladı! Beşiktaş, Kasımpaşa'da puan bıraktı

HAKEM PENALTI NOKTASINI GÖSTERDİ

31. dakikada Beşiktaş penaltı kazandı. Cerny'nin ara pasıyla ceza sahasına sol çaprazdan giren Abraham, Opoku'nun müdahalesiyle yerde kalırken hakem Adnan Deniz Kayatepe beyaz noktayı gösterdi.

ABRAHAM PENALTIDA BAŞARILI OLAMADI

32. dakikada Siyah-beyazlıların İngiliz forveti Tammy Abraham'ın kalenin ortasına yaptığı vuruşta kaleci Gianniotis gole izin vermedi.

PENALTININ DÖNÜŞÜNDE KASIMPAŞA GOLÜ BULDU

Kurtarılan penaltının ardından 33. dakikada Kasımpaşa beraberliği yakaladı. Frimpong'un sol çizgiden ceza sahasına yaptığı ortaya arka direkte iyi yükselen Winck'in kafa vuruşunda top Ersin Destanoğlu'nun müdahalesine rağmen ağlara gitti.

Abraham'ın kaçırdığı penaltı pahalıya patladı! Beşiktaş, Kasımpaşa'da puan bıraktı

KASIMPAŞA'DA PUANLAR PAYLAŞILDI

Karşılaşmanın geri kalanında başka gol olmadı ve her iki takım birer puanı paylaştı. Bu sonuçla birlikte Beşiktaş, puanını 17'ye Kasımpaşa ise 10'a yükseltti. Ligin bir sonraki maçında Beşiktaş, sahasında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk edecek. Kasımpaşa, Kayserispor deplasmanına gidecek.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıpusatalfa:

Bu Beşiktaş'tan hiç bir şey olmaz

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMazlum Dağ:

Konferans ligine bile tutunamayan süper ligde Anadolu takımlarını bile yenemeyen jk yi koskoca Galatasaray ın dev kadrosu yenemiyor hem de rams Park ta kendi evinde, yersen.... ;)

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Terör örgütü PKK, Türkiye'den tamamen çekildi

Terör örgütü PKK, Türkiye'den tamamen çekildi
Uzman çavuşu öldürüp cezaevinden firar eden Gizem Erdoğan yakalandı

Uzman çavuşu öldürüp cezaevinden firar eden genç kadın yakalandı
Dünyayı şok eden gelişme! Arnavutluk'un yapay zekâ bakanı hamile

Dünyayı şok eden gelişme! Yapay zeka bakan hamile
PKK'nın mesajında çarpıcı detay! Örgüt sınırdaki kampları boşaltacak, mağaraları terk edecek

PKK'nın mesajında dikkat çeken "provokasyon" detayı
Hastanede skandal! Doğumda doktorun elinden kayan bebek öldü

Hastanede skandal! Doğumda doktorun elinden kayan bebek öldü
Terör örgütü PKK, Türkiye'den tamamen çekildi

Terör örgütü PKK, Türkiye'den tamamen çekildi
Uzman çavuşu öldürüp cezaevinden firar eden Gizem Erdoğan yakalandı

Uzman çavuşu öldürüp cezaevinden firar eden genç kadın yakalandı
Bu da çöpçatan pazarı! Yüzlerce bekar bu parkta toplanıyor, duvara ilan asıp eş arıyor

Yüzlerce bekar bu parkta toplanıyor, duvara ilan asıp eş arıyor
Diyarbakır'da 4 büyüklüğünde deprem

Diyarbakır'da korkutan deprem! Çevre illerde de büyük panik yaşandı
Türkiye'nin ticaret yasağı İsrailli şirketi iflas ettirdi

Türkiye'nin hamlesi İsrail'in dev şirketini iflas ettirdi
Özgür Özel Çağlayan'da konuştu: Hüseyin Gün itirafçı oldu, 'İngiliz ajanıyım' dedi

Özel: Soruşturmada Hüseyin Gün itirafçı oldu, "İngiliz ajanıyım" dedi
MHP 'Meloni yasası' için harekete geçti! Teklif önce Bahçeli'ye sunulacak

MHP "Meloni yasası" için harekete geçti! Önce Bahçeli'ye sunulacak
Victor Osimhen, Okan Buruk'u yakaladı

Neler yapıyorsun öyle Osimhen
Paşalimanı Adası'nda keklik avına gelen avcılar protesto edildi

Keklik avına giden avcılara büyük şok
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.