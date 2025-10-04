Abraham'dan büyük isyan: 1 puan için mutlu değiliz, galip gelmemiz gerekiyordu

Haberler

Güncelleme:
Beşiktaş forması giyen Tammy Abraham, Galatasaray ile 1-1 berabere kaldıkları karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu. Zor bir deplasman olacağını bildiklerini belirten Abraham, ''Galatasaray iyi bir takım ve iyi oyunculardan kurulu. 1 puan için mutlu değiliz. Galip gelmemiz gerekiyordu. Eksik kalan rakibimize karşı bunu başarmalıydık.'' dedi.

Beşiktaş forması giyen Tammy Abraham, deplasmanda Galatasaray ile 1-1 berabere kaldıkları karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

"1 PUAN İÇİN MUTLU DEĞİLİZ"

Maçta 1 gol kaydeden Arbaham, "Buraya gelirken zor bir deplasman olacağını biliyorduk. Galatasaray iyi bir takım ve iyi oyunculardan kurulu. 1 puan için mutlu değiliz Galip gelmemiz gerekiyordu. Eksik kalan rakibimize karşı bunu başarmalıydık.'' dedi.

"BİZİM BİR HATAMIZDAN RAKİP BİZİ CEZALANDIRDI"

Sözlerine devam eden İngiliz forvet, "Zaman zaman çok naziktik, daha fazla faul kazanabilirdik. Futbol hatalar oyunu, bizim de bir hatamızdan rakip cezalandırdı. Soyunma odamıza gidip bakabilirsiniz, 1 puandan herkes mutsuz.'' ifadelerini kullandı.

"AĞRI İLE OYNADIM"

Karşılaşmaya ağrı ile çıktığını söyleyen Abraham, "Sağlık ekibimizin hakkını vermek lazım. Ağrı ile oynadım. Takım için fedakarlık yapmam lazımdı. Gol atmam güzel ama 3 puan alsak, daha mutlu olurdum. Bu maçtaki özgüveni, bir sonraki maça taşımamız gerek." yorumunda bulundu.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Yorumlar (2)

Haber YorumlarıTomarzalı:

Göztepe,Alanya...vs Özgüvenmi kalmış.Rakip 10 kişi ve 1:0 öndesiniz.Galatasaray'dan baskı yiyorsunuz.

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSebahittin Çelik:

Kazanmak için ne yaptınız

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
