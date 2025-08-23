Aboubakar, Süper Lig'e geri dönüyor

Süper Lig ekibi Kocaelispor, boşta olan Kamerunlu golcü Vincent Aboubakar ile görüşmelere başladı. Transferin kısa süre içinde tamamlanması bekleniyor.

Süper Lig'in yeni ekibi Kocaelispor, boşta olan Vincent Aboubakar'ı kadrosuna katmak için harekete geçti.

GÖRÜŞMELERE BAŞLADI

Africafoot'un haberine göre; Kocaelispor, geçen sezondan bu yana ısrarla kadrosuna katmak istediği 33 yaşındaki golcü oyuncu Vincent Aboubakar ile yeniden görüşmelere başladı.

ANLAŞMANIN KISA SÜREDE YAPILMASI BEKLENİYOR

Haberde, transferde golcü futbolcu için en büyük engelin maaş beklentisi olduğu ancak Kocaelispor'un yapılan pazarlıklar sonucu transferi bitirmek istediği belirtildi. Transferin kısa süre içerisinde tamamlanacağı aktarıldı.

HATAYSPOR'DA FORMA GİYMİŞTİ

Şu anda serbest statüde bulunan Aboubakar, son olarak Süper Lig'de küme düşen Atakaş Hatayspor'da forma giymişti. Geride kalan sezonda 28 maçta görev yapan Aboubakar, takımına 8 gol ve 2 asistlik skor katkısı sunmuştu.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Yorumlar (2)

Haber YorumlarıMehmet Atilgan:

kaçıncı kez dönüyor mk ne buluyorlar bunda

Haber YorumlarıSadi:

Ebubekir faydalı olur

