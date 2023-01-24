Aboubakar'dan çok konuşulacak Fenerbahçe itirafı: Menajerimle görüştüler

Beşiktaş'ın yeni transferi Vincent Aboubakar, düzenlenen imza töreninde transfer sürecini anlatarak çarpıcı açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe'nin menajeriyle görüştüğünü belirten golcü, "Fenerbahçe, menajerim ile konuştu. Ama ben Fenerbahçe, Galatasaray, Başakşehir'e gitmek için buradan ayrılmam. Bu hainlik olur." diyerek açıklamalarda bulundu.

Siyah-beyazlılarda 3. dönemine başlayan Kamerunlu golcü, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Talisca hakkında da konuşan yıldız futbolcu, "Buraya dönmek isterse ben çağrıda bulunurum" dedi. Öte yandan transfer döneminde Fenerbahçe'nin menajeriyle görüştüğünü ifade eden Aboubakar, "Türkiye'de Beşiktaş'tan başka bir kulübe gitmem. Bu hainlik olur." açıklamasını yaptı.

"TAKIMA KATKI SAĞLAMAK İÇİN HAZIRIM"

Eski takımına döndüğü için mutlu olduğunu belirten Aboubakar, "Beşiktaş'a dönmek benim için mutluluk verici. Burası bir aile benim için. Eski mutlulukları yaşamak ve takıma katkı sağlamak için hazırım. Önceki dönemimde çok iyi başladık. Milli takımda bir sakatlık yaşadım, tedaviden sonra Sivasspor maçında 45. dakikada oyundan çıkmak zorunda kaldım." dedi.

"FİZİKSEL OLARAK ÇOK İYİ DURUMDAYIM"

Fiziksel olarak hazır olduğunu da belirten Aboubakar, "Şu anda fiziksel olarak çok iyi durumdayım. Teknik direktörümüz görev verirse oynamaya hazırım. Bana gösterilen bu sevgiye karşılık vermek için elimden geleni yapacağım." dedi.

"FENERBAHÇE MENAJERİMLE GÖRÜŞTÜ"

Sarı-lacivertlilerin menajeriyle görüştüğünü de söyleyen Aboubakar, "Fenerbahçe, menajerim ile konuştu. Ama ben Fenerbahçe, Galatasaray, Başakşehir'e gitmek için buradan ayrılmam. Bu hainlik olur. Buraya karşı çok önemli şeyler hissediyorum. Bütün takımlara saygı duyuyorum ama Türkiye'de sadece Beşiktaş'ta oynarım." açıklamalarını yaptı.