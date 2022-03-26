Abdurrahim Albayrak'ın Gomis itirafı genel kurula damga vurdu: Yıllardır söylemek istemiyordum

Galatasaray Kulübü, 2021 yılı olağan genel kurul toplantısı, Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde basına kapalı olarak gerçekleştirildi. Toplantıda, Galatasaray eski yöneticisi Abdurrahim Albayrak, Gomis'in kendi dönemlerinde gönderiliş şekline yönelik eleştirilere yanıt verdi.

Abdurrahim Albayrak'ın açıklamaları şöyle:

"DENİZLİSPOR MAÇINDA PENALTIYI LAUBALİ ŞEKİLDE KULLANDI"

"Galatasaray Kulübü'nü Gomis yönetemez. Şampiyon olduk. Gomis'i hocamızın raporu olmadan göndermemiz mümkün değil. Denizlispor maçında penaltıyı nasıl laubali bir şekilde kullandığını açarsınız ve görürsünüz. Korner kullanırken su içmeye gidiyor. Bunlar yetmiyor sonra yönetim kurulu odasına geliyor. Bana 'Ben Galatasaray'ı şampiyon yaptım. En çok parayı ben alacağım, Feghouli alamaz' diyor.

"YAPMAYIN ALLAH AŞKINA"

Feghouli 3 milyon 850 bin euro alıyor, ben 4 milyon istiyorum' diyor. Bu kulüp, Adnan Polat döneminde Türk parasını yere attığı zaman Kosecki'yi kapının önüne koydu. Gomis'e 750 bin euro fark verseydik, 40 futbolcu ertesi gün kapıda olurdu. Derlerdi ki bizim hiçbir şeyimiz yok. Bunu Galatasaray Kulübü kabul edebilir mi, bunu yıllardır söylemek istemiyordum ama artık bıçak kemiğe dayandı. Yapmayın Allah aşkına."

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