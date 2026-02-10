Haberler

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil eden Abdullah Yılmaz, kayaklı koşuda erkekler sprint klasik elemelerinde 80. sırayı elde etti. Derecesi 3 dakika 40.34 saniye olan Yılmaz, çeyrek finale kalamadı. Norveçli Klaebo ise en iyi dereceyi yaparak altın madalya kazanma hedefinde.

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda Türkiye'yi kayaklı koşuda temsil eden Abdullah Yılmaz, erkekler sprint klasik elemelerinde 80'inci sırayı aldı.

İtalya'daki oyunların 4. gününde kayaklı koşu erkekler sprint klasik elemeleri, Tesero Kayaklı Koşu Stadı'nda yapıldı.

Milli sporcu Abdullah Yılmaz, elemelerde 3 dakika 40.34 saniyelik derecesiyle 80. sırayı elde etti. Bu sonucun ardından ilk 30'a giremeyen milli kayakçı, çeyrek finale kalamadı.

Abdullah Yılmaz, 13 Şubat Cuma günü TSİ 13.45'te kayaklı koşu erkekler 10 kilometre serbest kategorisinde mücadele edecek.

Klaebo en iyi dereceyi elde etti

Erkekler 10+10 kilometre skiatlonda altın madalya alan Norveçli Johannes Hoesflot Klaebo, 3.07.37'lik zamanıyla erkekler sprint klasik elemelerinin en iyi derecesini yaptı.

Oyunlarda şu ana kadar 6 altın madalyaya sahip Klaebo, Milano-Cortina 2026'da olimpiyat tarihine geçmeye çalışacak.

Klaebo, Norveçli sporcular Marit Björgen, Ole Einar Björndalen ve Björn Daehlie'ye ait kış olimpiyatlarında en çok altın madalya kazanan (8) sporcu rekorunu kırmayı hedefliyor.

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan - Spor
Suudi Arabistan ile dev GÖKBEY anlaşması! İlk imzalar atıldı

Suudi Arabistan ile dev anlaşma! İmzalar atıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye 100 milyon euroluk tarihi fark

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye tarihi fark
Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'e anlamlı destek

Zeynep başkana anlamlı destek
Fenerbahçe'ye Amrabat şoku

Fenerbahçe'ye kiralık futbolcusundan kötü haber
Mourinho'nun Benfica kariyeri bitiyor! İşte yerine gelecek isim

Çok sevdiği Benfica'dan gidiyor! İşte yerine gelecek isim
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye 100 milyon euroluk tarihi fark

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye tarihi fark
Şıvga Gerez hayatını kaybetti! Kurtlar Vadisi'nde 'Cerrahpaşalıların Ablası'ydı

'Cerrahpaşalıların Ablası'ydı! Acı haber geldi
Tacizci amca, Ajda Pekkan'ın vokalistini canından bezdirdi

Mesajlar üzerine savcılığa koştu, tacizcinin kimliği şoke etti