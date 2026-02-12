2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları
2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil eden Abdullah Yılmaz, yarın erkekler 10 kilometre serbest kategorisinde yarışacak. Kariyerinde ilk kez olimpiyat tecrübesi yaşayan Yılmaz, daha önceki yarışında 80'inci olmuştu.
İtalya'daki oyunların 7. gününde milli sporcu Abdullah Yılmaz, Tesero Kayaklı Koşu Stadı'nda piste çıkacak.
Kariyerinde ilk kez olimpiyat tecrübesi yaşayan milli sporcunun erkekler 10 kilometre serbest yarışı, TSİ 13.45'te başlayacak.
Milano-Cortina 2026'daki ilk yarışına kayaklı koşu erkekler sprint klasik elemelerinde çıkan Abdullah, müsabakayı 80'inci tamamlamıştı.
Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan - Spor