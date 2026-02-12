Haberler

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları

Güncelleme:
2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil eden Abdullah Yılmaz, yarın erkekler 10 kilometre serbest kategorisinde yarışacak. Kariyerinde ilk kez olimpiyat tecrübesi yaşayan Yılmaz, daha önceki yarışında 80'inci olmuştu.

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan - Spor


