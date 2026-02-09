Haberler

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil eden kayaklı koşu sporcusu Abdullah Yılmaz, erkekler sprint klasik elemelerinde mücadele edecek. Eğer elemeleri geçerse çeyrek finalde yarışma hakkı kazanacak.

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda Türkiye'yi kayaklı koşuda temsil eden Abdullah Yılmaz, yarın erkekler sprint klasik elemelerinde yarışacak.

İtalya'daki oyunların 4. gününde milli sporcu Abdullah Yılmaz, Tesero Kayaklı Koşu Stadı'nda TSİ 11.55'te erkekler sprint klasik elemeleri için piste çıkacak.

Olimpiyatlara ilk kez katılan Abdullah Yılmaz, elemeleri geçmesi durumunda çeyrek finalde yarışma hakkı kazanacak.

Erkekler sprint klasikte çeyrek ve yarı final ile final müsabakaları da yarın yapılacak.

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan - Spor
Piyasalar alev alev! Yeni hafta yükselişlerle başladı

Piyasalar alev alev! Kritik eşik aşıldı, tarihi rekorlar an meselesi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Demet Akalın 'Paramı alamadım' dedi, açıklamalar ardı ardına geldi

Aralarına kara kedi değil 'para' girdi, açıklamalar ardı ardına geldi
Türkiye'den 3 ülkeye birden tren yolculuğu! Biletler sudan ucuz

Türkiye'den 3 ülkeye birden tren yolculuğu! Biletler sudan ucuz
Galatasaray'ın rakibi puanı son saniyede aldı

Galatasaray'ın rakibinden son saniye sürprizi
Evinin bahçesinde korkunç son! Başı şerit testereye sıkıştı

Evinin bahçesinde korkunç son! Başı şerit testereye sıkıştı
Demet Akalın 'Paramı alamadım' dedi, açıklamalar ardı ardına geldi

Aralarına kara kedi değil 'para' girdi, açıklamalar ardı ardına geldi
Bunu kendi de beklemiyordu! 4 gollü çılgın maça damga vuran an

4 gollü çılgın maça damga vuran an
CHP'de istifa depremi! Özarslan 'Aileme küfretti' dedi, Özgür Özel'den jet yanıt geldi

"Aileme küfür etti" deyip istifasını verdi, Özel'den jet yanıt geldi