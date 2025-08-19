Abdullah Toprak, Dünya 20 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda Bronz Madalya Kazandı

Milli güreşçi Abdullah Toprak, Bulgaristan'da düzenlenen Dünya 20 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Samokov kentinde yapılan organizasyonda serbest stil 65 kiloda mindere çıkan Abdullah Toprak, bronz madalya mücadelesinde Amal Dzhandubaev'i yenerek üçüncülük elde etti.