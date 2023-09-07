Abdullah Öztürk Avrupa Para Masa Tenisi Şampiyonası'nda Altın Madalya Kazandı

Milli sporcu Abdullah Öztürk, Avrupa Para Masa Tenisi Şampiyonası'nda Çekya'dan Filip Nachazel'i yenerek altın madalya kazandı ve Paris 2024 Paralimpik Oyunları kotası elde etti.

Avrupa Para Masa Tenisi Şampiyonası'nda milli sporcu Abdullah Öztürk, tek erkekler C4 finalinde Çekya'dan Filip Nachazel'i 3-0 yenerek altın madalya kazandı ve Avrupa şampiyonu oldu.

Öztürk, Paris 2024 Paralimpik Oyunları kotası elde etti. 2016 Rio ve 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda altın madalya alarak 2 olimpiyat şampiyonluğu bulunan Öztürk, 2024 Paris Paralimpik Oyunları'nda da şampiyonluğu hedefleyecek.