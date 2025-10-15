Abdullah Kayapınar Dünya Para Halter Şampiyonu!

Haberler

Milli para halterci Abdullah Kayapınar, Mısır'da düzenlenen Dünya Para Halter Şampiyonası'nda erkekler 49 kiloda altın madalya kazandı. Kayapınar, 179 kiloluk kaldırışıyla şampiyon olmanın yanı sıra Türkiye'ye ilk altın madalyayı kazandırarak büyük bir başarıya imza attı.

Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre başkent Kahire'de devam eden Para Halter Dünya Şampiyonası'nın 5. gününde erkekler 49 kiloda podyuma çıkan milli sporcu Abdullah Kayapınar, 179 kiloluk kaldırışıyla dünya şampiyonu oldu.

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü de organizasyonda Türkiye'ye ilk altın madalyayı kazandırarak İstiklal Marşı'nı okutan Abdullah Kayapınar'ı tebrik etti.

Ay-yıldızlı şampiyon para halterci Abdullah Kayapınar, 49 kilo sıkletinde yarıştığı Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda da 180 kilo kaldırarak gümüş madalya kazanmış ve bu kategoride olimpiyat madalyası elde eden ilk Türk erkek para halterci unvanının da sahibi olmuştu.

Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor
