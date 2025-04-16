Abdullah Avcı teknik direktörlük teklifini kabul etti

Teknik direktör Abdullah Avcı, Trabzonspor'un eski yıldızı Marek Hamsik'in jübile maçı için yaptığı teknik direktörlük talebini kabul etti.

ABDULLAH AVCI TEKLİFİ KABUL ETTİ

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Marek Hamsik, kariyerinde kendisine tek şampiyonluğunu yaşatan Abdullah Avcı'yı jübilesine davet etti ve takımının teknik direktörü olmasını istedi.

JÜBİLE MAÇI 4-5 TEMMUZ'DA

Avcı bu talebi kabul etti. Slovak yıldızın jübilesi 4-5 Temmuz'da Bratislava'da yapılacak.