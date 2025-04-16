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Abdullah Avcı teknik direktörlük teklifini kabul etti

Abdullah Avcı teknik direktörlük teklifini kabul etti
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Trabzonspor'un eski yıldızı Marek Hamsik'in jübile maçı için teknik direktörlük teklifini Abdullah Avcı kabul etti. Avcı, kariyerinde kendisine tek şampiyonluğunu yaşatan Hamsik'in jübilesine davet edildi ve takımının teknik direktörü olmayı kabul etti. Jübile maçı, 4-5 Temmuz'da Bratislava'da gerçekleştirilecek.

Teknik direktör Abdullah Avcı, Trabzonspor'un eski yıldızı Marek Hamsik'in jübile maçı için yaptığı teknik direktörlük talebini kabul etti.

ABDULLAH AVCI TEKLİFİ KABUL ETTİ

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Marek Hamsik, kariyerinde kendisine tek şampiyonluğunu yaşatan Abdullah Avcı'yı jübilesine davet etti ve takımının teknik direktörü olmasını istedi.

JÜBİLE MAÇI 4-5 TEMMUZ'DA

Avcı bu talebi kabul etti. Slovak yıldızın jübilesi 4-5 Temmuz'da Bratislava'da yapılacak.

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Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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