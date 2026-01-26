Haberler

Abdullah Avcı Süper Lig'e geri dönüş hazırlığında! Ünlü ismin yerine geçecek

Abdullah Avcı Süper Lig'e geri dönüş hazırlığında! Ünlü ismin yerine geçecek
Süper Lig'de son olarak Trabzonspor'u çalıştıran tecrübeli teknik direktör Abdullah Avcı'nın, Konyaspor ile anlaşmak üzere olduğu iddia edildi. Konyaspor yönetiminin, 8 maçtır galibiyet alamayan Çağdaş Atan'ın yerine Avcı ile görüştüğü belirtildi.

Süper Lig'de son olarak 2023-2024 sezonunda Trabzonspor'u çalıştıran Abdullah Avcı, Süper Lig'e geri dönmeye hazırlanıyor. Deneyimli teknik adam için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

KONYASPOR'DA ATAN YERİNE AVCI

61saat'in haberine göre; Konyaspor yönetimi, Süper Lig'de çıktığı 8 maçı da kazanamayan Çağdaş Atan'ın yerine deneyimli teknik direktör Abdullah Avcı ile temasa geçti. Yeşil-beyazlıların, Abdullah Avcı ile görüştüğü belirtildi. Kısa süre içerisinde somut bir gelişmenin olabileceği aktarıldı.

ÇAĞDAŞ ATAN'IN SEZON KARNESİ

Konyaspor'un başında tüm kulvarlarda 11 maça çıkan 45 yaşındaki Çağdaş Atan, bu karşılaşmalarda 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı.

