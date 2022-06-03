Abdullah Avcı'dan iddialı sözler! Herkes teslim oldu, ligi rahat rahat bitirdik - Haberler

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Abdullah Avcı'dan iddialı sözler! Herkes teslim oldu, ligi rahat rahat bitirdik

Haberler.com - Spor
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Trabzonspor ile şampiyonluk yaşayan Abdullah Avcı kritik açıklamalarda bulundu. İddialı sözler sarf eden tecrübeli çalıştırıcı, ''Herkes teslim oldu. Transfer bile yapamadılar. Ligi rahat rahat bitirdik' ifadelerini kullandı.

Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Trabzonspor'un başarılı çalıştırıcısı Anadolu Ajansı'na açıklamalarda bulundu.

Tecrübeli teknik adam ligi rahat kazandıklarını belirterek, "Büyük takımları biz kendimize yaklaştırmadık! Devre arasında herkes teslim oldu! Doğru mu? Transfer bile yapmadılar. Biz ligi rahat rahat bitirdik. Trabzonspor'un hakkını, Fenerbahçe Başkanı, Galatasaray Başkanı, herkes verdi" ifadelerini kullandı.

Abdullah Avcı'dan iddialı sözler! Herkes teslim oldu, ligi rahat rahat bitirdik

Şampiyon hoca transfer döneminin hareketli geçeceğini de net bir şekilde ifade ederken, "Sağ stoper, sol bek, belki bir sağ bek. Çünkü Serkan da sakatlandı. Merkez orta saha ile ilgili de plan var. 6-8 için oyuncu bakıyoruz" sözlerini sarf etti.

Abdullah Avcı'dan iddialı sözler! Herkes teslim oldu, ligi rahat rahat bitirdik

Transfer dönemi hakkında ipuçları veren tecrübeli hoca Beşiktaş'tan ayrılan Oğuzhan Özyakup hakkında,"Oğuzhan Özyakup düşüşte. Sanırım Trabzon doğumlu. Ancak bir girişimimiz yok" ifadelerini kullandı.

Abdullah Avcı'dan iddialı sözler! Herkes teslim oldu, ligi rahat rahat bitirdik

Haberler.com - Spor

Abdullah Avcı Trabzonspor Spor Haberler

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Yorumlar (1)

RAMAZAN T.:

3 büyüklerin en kötü sezonuna denk geldin bırak laf yapmayı.tamam güzel oynadınız ama arkada lobi olmasa bi 40 sene daha zordu.berat albayrak ''arka tarafta trabzon için ne kadar çalıştığımızı bilemezsiniz'' diye cümle kurdu git şampiyonluğunu kutla

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