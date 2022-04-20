Trabzonspor'dan Ahmet Suat Özyazıcı'ya ziyaret

Trabzonspor Kulübü Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu ve teknik direktör Abdullah Avcı, bordo-mavili kulübün eski teknik direktörlerinden Ahmet Suat Özyazıcı'yı ziyaret etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Trabzonspor'un "efsane teknik direktörü" olarak nitelendirilen Özyazıcı'nın evinde gerçekleştirilen ziyarette Sağıroğlu ve Avcı, Özyazıcı'nın 86'ncı yaş gününü kutladı, üzerinde isminin yazılı olduğu 61 numaralı forma ve kasket hediye etti.

Ziyarette bordo-mavili kulübün yönetim danışmanı ve eski futbolcusu Ali Kemal Denizci de yer aldı.