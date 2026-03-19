Liverpool-Galatasaray maçının ardından

Galatasaraylı futbolcu Abdülkerim Bardakcı, bu sezon şampiyon olarak gelecek yıl Türkiye'yi Avrupa kupalarında daha çok gururlandırmayı hedeflediklerini belirtti. Maç sonrası açıklamalarında hakem kararlarına eleştirilerde bulundu.

Galatasaraylı futbolcu Abdülkerim Bardakcı, bu sezon şampiyon olarak gelecek yıl Türkiye'yi Avrupa kupalarında daha çok gururlandırmak istediklerini söyledi.

Sarı-kırmızılı savunma oyuncusu maçtan sonra yaptığı açıklamada, "Aslında ikinci yarıya iyi başlamıştık. Ama golü yiyince tekrar oyundan düştük. İçeride de bunu konuşmuştuk, çıkıp ağırlığımızı koymak. İyi başlamıştık golü yiyince düştük, goller de arka arkaya geldi." diye konuştu.

Polonyalı hakem Pawel Raczkowski'nin bütün takdir haklarını Liverpool'dan yana kullandığını savunan Abdülkerim Bardakcı, "Savunma olarak aslında buraya kadar iyi gelmiştik. Karşımızda dünyanın en iyi futbolcuları var. Yenildik, yapacak bir şey yok. Seneye bu platforma daha güçlü geleceğiz." ifadelerini kullandı.

Her yıl kendilerini geliştirdiklerini belirten deneyimli oyuncu, "Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde bayağı ilerledik, ülkemizi gururla temsil ettik. Bundan sonra tamamen lige odaklanacağız. Şampiyon olup seneye ülkemizi daha çok gururlandırmak istiyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Yunus Kaymaz
Liverpool'a farklı kaybeden Galatasaray, Avrupa'ya veda etti

Liverpool'a farklı kaybeden Galatasaray, Avrupa'ya veda etti
