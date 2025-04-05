Abdülkerim Bardakçı'dan halay şov

Viranşehir Mastırlar Kulübü Başkanı İsmail Aksu'nun oğlu İbrahim Aksu, hayatını seçtiği yol arkadaşıyla birleştirirken, Polatlarlar Düğün Salonu'nda gerçekleştirilen düğün töreninde çiftin nikah şahitliğini Abdülkerim Bardakçı ve eşi yaptı.

NİKAH ŞAHİDİ OLDU

Ünlü futbolcunun bu özel gecede Aksu ailesinin yanında olması davetlilerden büyük takdir topladı. Spor camiasından birçok tanınmış ismin de katıldığı düğün, adeta bir yıldızlar geçidine sahne oldu.

HALAY ÇEKTİ

Gecede hem duygusal hem de coşkulu anlar yaşanırken, Abdülkerim Bardakçı'ya gösterilen yoğun ilgi dikkat çekti. Nikah töreninin ardından sahneye çıkan Bardakçı, genç çiftle birlikte halay çekti.

Düğün boyunca gönüllerince eğlenen misafirler, unutulmaz bir gece yaşadı. Aksu ailesi ise bu özel günlerinde kendilerini yalnız bırakmayan tüm dostlarına ve davetlilere teşekkür etti.