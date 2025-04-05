Bayram dönüşü feci kaza! Tırın altına giren otomobil kağıt gibi ezildi

Tırın altına giren otomobil kağıt gibi ezildi, ekipler olay yerinde
Murat Ongun'a ödediği yüksek kirayı sordular, topu İmamoğlu'na attı

Murat Ongun'a ödediği yüksek kirayı sordular, topu İmamoğlu'na attı
Bir ilçe alarmda! Vakalar patladı, aciller doldu, ilaçlar tükendi

Bir ilçe alarmda! Vakalar patladı, aciller doldu, ilaçlar tükendi
Para piyasaları son yılların en büyük krizini yaşıyor

Tarihi çöküş durdurulamıyor! Trilyon dolarlar eridi

Abdülkerim Bardakçı'dan halay şov

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray ve A Milli Futbol Takımı'nın yıldız stoperi Abdülkerim Bardakçı, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde düzenlenen görkemli bir düğünde nikah şahidi oldu. Bardakçı, genç çiftle birlikte halay çekti.

Viranşehir Mastırlar Kulübü Başkanı İsmail Aksu'nun oğlu İbrahim Aksu, hayatını seçtiği yol arkadaşıyla birleştirirken, Polatlarlar Düğün Salonu'nda gerçekleştirilen düğün töreninde çiftin nikah şahitliğini Abdülkerim Bardakçı ve eşi yaptı.

NİKAH ŞAHİDİ OLDU

Ünlü futbolcunun bu özel gecede Aksu ailesinin yanında olması davetlilerden büyük takdir topladı. Spor camiasından birçok tanınmış ismin de katıldığı düğün, adeta bir yıldızlar geçidine sahne oldu.

HALAY ÇEKTİ

Gecede hem duygusal hem de coşkulu anlar yaşanırken, Abdülkerim Bardakçı'ya gösterilen yoğun ilgi dikkat çekti. Nikah töreninin ardından sahneye çıkan Bardakçı, genç çiftle birlikte halay çekti.

Düğün boyunca gönüllerince eğlenen misafirler, unutulmaz bir gece yaşadı. Aksu ailesi ise bu özel günlerinde kendilerini yalnız bırakmayan tüm dostlarına ve davetlilere teşekkür etti.

Abdülkerim Bardakçı'dan halay şov
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.