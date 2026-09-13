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Abdülkerim Bardakcı bu sezonki ilk golünü attı

Abdülkerim Bardakcı bu sezonki ilk golünü attı
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Galatasaraylı futbolcu Abdülkerim Bardakcı, Kocaelispor maçıyla bu sezon ilk gol sevincini yaşadı.

Galatasaraylı futbolcu Abdülkerim Bardakcı, Kocaelispor maçıyla bu sezon ilk gol sevincini yaşadı.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray evinde Kocaelispor ile karşılaşırken, sarı-kırmızılıların tek golünü kaydetti. Müsabakanın 71. dakikasında Lucas Torreira'nın pasıyla topla buluşan Abdülkerim ceza sahası dışı sol tarafından yerden vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti ve skor 1-0 oldu.

32 yaşındaki futbolcu böylece bu sezon ilk golünü attı.

Maça 11'd başlayan Abdülkerim Bardakcı, 90 dakika sahada kaldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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