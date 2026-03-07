Haberler

Abdülkerim Bardakcı cezalı duruma düştü

Abdülkerim Bardakcı cezalı duruma düştü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray'ın futbolcusu Abdülkerim Bardakcı, Beşiktaş derbisinde gördüğü sarı kart nedeniyle gelecek hafta oynanacak Başakşehir maçında cezalı duruma düştü.

Galatasaraylı futbolcu Abdülkerim Bardakcı, Beşiktaş derbisinde gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray, Beşiktaş'a konuk oldu. Sarı-kırmızılılarda bu maç öncesinde iki futbolcu sarı kart sınırındaydı. Aslan'da Abdülkerim Bardakcı ile Eren Elmalı, sınırda olan futbolculardı. Müsabakanın 71. dakikasında bir pozisyona itiraz eden Abdülkerim, sarı kart gördü. Abdülkerim Bardakcı böylece gelecek hafta RAMS Park'ta oynanacak Başakşehir mücadelesinde cezasından dolayı forma giyemeyecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran'ın başkenti Tahran'a yeni hava saldırısı! Şiddetli patlamalar yaşanıyor

Trump'ın tehdidinin ardından saldırı başladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Kahraman kurye' tanınmıştı, kundaklama suçundan tutuklandı

Kahraman sanmıştık, kundakçı çıktı!
Trump'ın İran'daki tüm hayallerini suya düşürecek gizli rapor sızdı

Trump'ın İran'daki tüm hayallerini suya düşürecek rapor sızdı
Trump'ı çok zor günler bekliyor! ABD'nin askeri kaybını İran açıkladı

Trump'ı çok zor günler bekliyor! ABD'nin askeri kaybını İran açıkladı
İran: Basra Körfezi'nde ABD'ye ait varlıklardan biri olan petrol tankerini vurduk

Acımadıklarını yine gösterdiler! Gördüklerini vuruyorlar
'Kahraman kurye' tanınmıştı, kundaklama suçundan tutuklandı

Kahraman sanmıştık, kundakçı çıktı!
Galatasaray'a Abdülkerim Bardakcı şoku

Galatasaray'a Abdülkerim şoku!
NBA efsanesi ile dünyanın en uzun modeli yan yana

Boyu boyuna uygun! Adı üstünde "Devlerin" buluşması